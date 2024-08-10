الرياض، المملكة العربية السعودية، حققت "شركة لازوردي للمجوهرات"، ("لازوردي"، "الشركة"، "المجموعة")، العلامة التجارية الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، نموًّا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 69.3%؛ لتصل إلى 32 مليون ريال، مقارنةً بأرباحٍ بلغت 18.9 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023.

وارتفعت ربحية سهم الشركة إلى 0.56 ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بربحيةٍ بلغت 0.33 ريال للسهم، وبنسبة نمو 69.7%.

وشهدت عمليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية زيادةً ملحوظةً في الإيرادات التشغيلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 20.8%، مقارنةً بالعام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات المتاجر الحالية، بالإضافة إلى توسيع شبكة المتاجر، من خلال افتتاح مواقع جديدة في أماكن إستراتيجية بالمملكة.

وفي مصر، شهدت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة زيادةً بنسبة 45.5% بالجنيه المصري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل المبيعات القوية لذهب لازوردي في أسواق الذهب التقليدية. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 40.2% بالجنيه المصري؛ نتيجةً لنمو مبيعات المتاجر الحالية، وتوسُّع شبكة المتاجر من خلال افتتاح مواقع جديدة في أماكن إستراتيجية.

من جانبه، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة " لازوردي"، إلى أن الشركة استمرت في تحقيق نتائج إيجابية منذ بدئها في تنفيذ مبادراتها التحوُّلية، والتي ساهمت في تحقيق إجمالي ربح بلغ 161.2 مليون ريال بالنصف الأول من العام الجاري، بزيادةٍ قدرها 7.5% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 149.9 مليون ريال، مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية؛ مما يؤكّد نجاح إستراتيجيات الشركة في التوسُّع والنموّ، وتطوير أعمالها ومنتجاتها عبر إطلاق مجموعةٍ جديدةٍ من المنتجات التي تجمع بين الابتكار والأناقة؛ لتلبية احتياجات السوق، ومواكبة أحدث الصيحات في عالم المجوهرات، من خلال تقديم تصاميم متطوِّرة وراقية تعكس ذوق المرأة العربية.

وأكد شدياق استمرار الشركة في ابتكار برامج لتنمية الإيرادات، وتحسين هامش الربح ضمن تطلُّعات الإدارة لبناء مستقبلٍ واعدٍ للشركة يُحقق طموحات المساهمين، مشيدًا بجهود الكوادر البشرية في الشركة، وقدرتهم على ابتكار منتجاتٍ ذهبيةٍ عصريةٍ ذات قيمةٍ معقولةٍ بهوامش ربحٍ أعلى، ورأس مالٍ عاملٍ أقل، تتميَّز بتصاميمها الفريدة، وجودتها العالية التي تشتهر بها "لازوردي"، والتي يتمُّ تطويرها بعناية؛ لتناسب الأذواق المتنوِّعة، وتقديم خياراتٍ متعددةٍ تتناسب مع مختلف المناسبات، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات التي تجمع بين الجمال والابتكار، مع التركيز على تلبية احتياجات عملائها، وتعزيز حضورها في السوق، ومواكبة أحدث الصيحات العالمية.

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