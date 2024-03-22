ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 345.36 مليون درهم إماراتي

أبوظبي: أصدرت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (المدرجة تحت رمز RPM في سوق الإمارات للأوراق المالية)، نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وتُعدّ ريسبونس بلس القابضة أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 68% لتصل إلى 49.39 مليون درهم إماراتي في 2023، مقارنةً بأرباح العام الماضي التي وصلت إلى 29.31 مليون درهم إماراتي. كما ازدادت إيرادات المجموعة لتصل إلى 345.36 مليون درهم إماراتي ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بإيرادات العام الماضي التي وصلت قيمتها إلى 320.86 مليون درهم إماراتي. كذلك، تزايدت قيمة أسهم المجموعة من 222.9 مليون درهم إماراتي في العام الماضي لتصل إلى 230.04 مليون درهم إماراتي ابتداءً من 31 ديسمبر 2023. أما بالنسبة لربحية الأسهم، فقد تزايدت من 0.15 درهم إماراتي في العام الماضي لتصل إلى 0.25 درهم إماراتي، دلالةً على التزام المجموعة بتعزيز الربحية وضمان تحقيق مكاسب للمساهمين.

يعكس هذا التزايد في الأرباح الصافية والإيرادات خطة المجموعة للنمو، وأداءها الممتاز عبر مختلف مجالات عملها، وتوسعها في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، وكذلك التزامها بإدارة التكاليف وتعزيز الفعاليّة والإنتاجيّة في جميع عملياتها.

وبدوره عقّب عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: " يجسد الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال عام 2023 نجاح أعمالنا المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء المنطقة. نحن واثقون من قدرتنا على مواصلة التقدم في السنوات القادمة وفق أسس متينة، مع الحرص على تسريع مسار نمونا من خلال تعميق خبرتنا في خدمات الرعاية قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة. إن النمو الديناميكي لهذا العام يؤهلنا للتوسع عبر أسواق جديدة في المنطقة وخارجها."

تعقيباً على النتائج المبهرة التي حققتها المجموعة، قال المدير التنفيذي لريسبونس بلس القابضة، الدكتور روهيل راغافان: "يؤكد أداء المجموعة الممتاز في 2023 على التزامنا بالتميز في جميع عملياتنا، وفي خطتنا لتطوير علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة وخارجها. نتطلع اليوم إلى توسيع نطاق خدماتنا في مختلف مجالات العناية الطبيّة الفوريّة، مع التركيز على تحسين سير العمليات بسلاسة وخفض التكاليف. نحن اليوم على مسار نمو واعد في الأعوام المقبلة، بفضل رؤية مدراء المجموعة ومجلس إدارتها، وبالدعم المستمر من خبرات فريقنا وثقة مساهمينا."

وتضم ريسبونس بلس القابضة شركة ريسبونس بلس للخدمات الطبية ، التي تشمل بدورها أكثر من 320 عيادة ضمن قطاع النفط والغاز وغيرها من القطاعات الصناعية، وتخدّم قائمة من العملاء المتميزين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند. تضم المجموعة أيضاً عدداً من الشركات التابعة مثل مجمع أكيوميد الطبي ومركز هيلث تيك للتدريب بالإضافة إلى تقديم خدمات توريد القوى العاملة الطبيّة.

قامت ريسبونس بلس القابضة بتوسيع انتشارها الجغرافي في المنطقة خلال عام 2023 من خلال مجمع ريسبونس بلس الطبي في الدمام، المملكة العربية السعودية، وهو أول مركز متخصص للرعاية الصحيّة المهنيّة في المملكة. وفي العام نفسه، أمنت مشاريع ريسبونس بلس للخدمات الطبية عقود لأكثر من 100 عيادة محلية، كما حقّقت المجموعة أهدافها فيما يخص التوطين، وحصلت على ترخيص من اللجنة الدولية المشتركة لخدمات الرعاية الخارجية في العيادات المحلية لشركة بترول أبوظبي الوطنية.

وقد أعلنت ريسبونس بلس القابضة استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال البريطانية، وهي من الشركات الرائدة في خدمات التدريب والاستشارة الطبيّة.

حول ريسبونس بلس للخدمات الطبية

تأسست ريسبونس بلس للخدمات الطبية في سنة 2010، وهي أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم ادراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. وهي حالياً تم إدراجها في سوق FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبية في المنطقة والذي يضم 426 سيارة إسعاف، أصبحت RPM اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون دورة تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية وغير العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأجرت أكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدم الخدمات الطبية لمختلف الأحداث الرياضية الكبرى في المنطقة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا