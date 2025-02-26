تطلق ملتيبلاي قطاعاً جديداً لأعمالها في مجال التجزئة والملابس ستكون فيه "تندام" الركيزة الأساسية لتعزيز حضور المجموعة في القطاعات التي تركز على المستهلك

تعد "تندام" ثاني أكبر مجموعة ملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا وتدير 1,800 نقطة بيع في أكثر من 80 سوقاً تشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا والإمارات وأمريكا اللاتينية وكذلك علامات تجارية مثل Women'secret و Springfield و Cortefiel

و و استحواذ المجموعة على حصة الأغلبية في "تندام" هو أحدث خطوة استثمارية لها في مجال التوسع العمودي حيث قامت مؤخراً باستثمار نحو مليار درهم للاستحواذ على "باك لايت ميديا" و"إكسلنس بريمير إنفستمنت" و"ذا جرومينج كومباني هولدينج"

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: Multiply) ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم في مجالات التنقل والإعلام والاتصال والطاقة وخدمات المرافق واللياقة الصحية والجمال، موافقتها على الاستثمار من خلال زيادة رأس المال، مما يمكنها من الحصول على حصة مسيطرة بنسبة 67.91% في شركة "كاستيلانو للاستثمارات المحدودة" ("الشركة") المالكة لشركة تندام براندز إس إيه يو (Tendam Brands S.A.U) والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المساهم الأكبر في الشركة، إلى جانب "لانو هولدينغز" (Llano Holdings S.À R.L) و"أركاديان للاستثمارات" (Arcadian Investments S.À R.L)، شركتا الاستثمار المؤسسيتان لصندوقي "سي في سي" (CVC) و"بي إيه آي" (PAI) على التوالي، المالكتين لحصة أقلية في "تندام".

وتعد "تندام" ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا. وستقود مجموعة ملتيبلاي المرحلة التالية من نمو "تندام"، مع التركيز على التوسع الدولي وتعزيز منظومة عمل المجموعة المتعددة القنوات. وستبقى الصفقة مرهونة بموافقة السلطات التنظيمية المختصة.

وتعزز مجموعة ملتيبلاي، من خلال هذا الاستثمار، حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار "تندام" ركيزة لهذا التوسع الجديد. وتشكل هذه الصفقة أول استثمار رئيسي للمجموعة في أوروبا، وتوسعاً جغرافياً مهماً لها، سيعزز مكانتها ضمن الشركات التي تركز على المستهلك.

نجحت "تندام"، منذ عام 2020، في تحقيق معدل نمو متسق في نتائجها الفصلية، مما أدى إلى تعزيز نموذج أعمالها في الأسواق الرئيسية وتوسيع نطاق حضورها الدولي. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية حتى نهاية يناير 2025 من 1.4 مليار يورو، بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (IFRS 16) حوالي 341 مليون يورو.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "تحقق حصة الأغلبية في "تندام" ثلاثة أهداف استراتيجية لمجموعة ملتيبلاي ، إذ تتيح لنا المضي قدماً في التزامنا نحو تحقيق نمو من خانتين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتشكل أول دخول لنا إلى قطاع التجزئة والملابس، وهو مجال نستهدفه لما يزخر به من إمكانات نمو كبيرة. وأخيراً، يعد هذا الاستحواذ خطوة عملية ضمن خططنا الرامية إلى التوسع عالمياً، مما يضع المجموعة في موقع استراتيجي قوي لتعزيز محفظتها الدولية خلال السنوات القادمة."

تُعد "تندام" من الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة للملابس عبر قنوات متعددة، إذ تمتلك حضوراً واسعاً في ما يقرب من 80 دولة عبر 4 قارات، مع أكثر من 1,800 نقطة بيع. وتضم محفظة أعمالها 12 علامة تجارية خاصة، تتركز بشكل رئيسي في قطاع السوق الشامل، وتشمل "Women’secret"، و"Springfield"، و"Cortefiel"، و"Pedro del Hierro"، و"Hoss Intropia"، و"Slowlove"، و"High Spirits"، و"Dash and Stars"، و"OOTO"، و"HI&BYE"، و"Milano"، وخط ملابس الأطفال "Springfield Kids". بالإضافة إلى ما يقرب من 200 علامة تجارية تابعة لشركات خارجية، ونوادي ولاء راسخة، وقدرات تكنولوجية رائدة في السوق وشبكة واسعة تضم أكثر من 1,800 نقطة بيع (بما في ذلك المتاجر والمساحات المخصصة داخل المتاجر والامتيازات التي يتم تشغيلها بشكل مباشر) وعبر الإنترنت.

ويقدم الاستحواذ، من منظور استراتيجي، فرصة كبيرة لـ ملتيبلاي لتطوير مجموعة "تندام" من العلامات التجارية والبناء على أدائها القوي لدفع عجلة النمو المستقبلي من خلال الوصول إلى سوق تجارة التجزئة العالمية للملابس البالغ قيمته 1.3 تريليون يورو. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والتوسعات في البناء العمودي التي نفذتها المجموعة، حيث نجحت في الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات مثل "باك لايت ميديا" و"ميديا 247" و"إكسلنس بريمير إنفستمنت" و"ذا جرومينج كومباني هولدينج"، متجاوزة بذلك أهداف الكفاءة المحددة لعام 2024.

من جانبه، قال جاومي ميكيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تندام: "أثبتت الشركة، منذ إطلاق استراتيجية "تندام 5.0"، قدرتها الاستثنائية على تحقيق النمو، مدعومة ببناء منظومة متكاملة ومميزة متعددة القنوات. ويعكس استثمار "مجموعة ملتيبلاي" الثقة القوية في هذه الاستراتيجية، ويسهم في تعزيز إمكانيات النمو المتسارع للشركة. وعلى نحو مماثل، تسهم صناديق "سي في سي" و"بي إيه آي" عبر "لانو" و"أركاديان" في توفير الاستقرار والخبرات الغنية لأعمال الشركة، بينما يشكل مستثمرونا وفريقنا الإداري الملتزم أفضل ضمان لتحقيق النمو والنجاح الدائمين."

وقالت كارولين جورجين، مديرة لانو هولدينغز: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة ملتيبلاي لمواصلة دعمنا لشركة "تندام" في هذه المرحلة الجديدة من التوسع. ونشيد بجهود فريق "تندام" الإداري الذي نجح في بناء مجموعة مميزة من العلامات التجارية وحقق أداءً يفوق بكثير أداء السوق. ونحن مفعمون بالتفاؤل بتحقيق الشركة للمزيد من النمو والنجاح، وملتزمون باستثمارنا المستمر فيها."

من ناحيتها، قالت لورا موريس، الشريك ورئيس عمليات بي إي آي فلاجشيب فاند في إسبانيا: "منذ استثمارنا في عام 2017، شكلت شراكتنا مع "تندام" تجربة تحول ناجحة، بفضل فريق العمل المميز. واليوم، أصبحت "تندام" علامة رائدة وذات ربحية عالية في قطاع التجزئة متعدد القنوات، مع قاعدة عملاء واسعة تضم 24 مليون شخص ونمو مستدام يفوق أداء السوق. ونحن متحمسون لمواصلة دعم الشركة في تطوير استراتيجيتها الجديدة على المستوى الدولي."

حصلت مجموعة ملتبلاي على المشورة بشأن الصفقة من "Greenhill"، وهي شركة تابعة لـ "Mizuho"، بالإضافة إلى"Hogan Lovells" و"KPMG"، أما "سي في سي" و"بي إيه آي بارتنرز"، فقد حصلتا على الاستشارات القانونية من "Uria Menendez". كما عمل مكتبا "رامون هيرموزيلا أبوغادوس" و"لاثام آند واتكينز" للمحاماة كمستشارين قانونيين في هذه الصفقة.

سجلت مجموعة ملتيبلاي أداءً قوياً في عام 2024 عبر مختلف المقاييس الرئيسية، مدعومة بمكانتها الريادية في قطاعات التنقل والإعلام والجمال. وارتفعت إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 2 مليار درهم إماراتي، بفضل نمو عضوي قوي بمعدلات مزدوجة في جميع القطاعات. كما أسهم هذا الأداء في زيادة أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15%، لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي.

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