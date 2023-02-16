عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 676,628 مسافرًا خلال شهر كانون الثاني 2023، بارتفاعٍ نسبته 70.9% مقارنة بإحصائيات عام 2022. أما حركة الطائرات، فقد بلغت 6,020 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 30.0% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 4,760 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2022 بنسبة 17.6%.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شهد عام 2023 بداية جيدة؛ حيث قلصت إحصائيات شهر كانون الثاني الفجوة في معدلات الحركة الجوية قبل كورونا. وتُعدّ هذه النتائج خير دليل على العمل الجاد لموظفينا المتفانين والجهود الجماعية لشركائنا في الترويج للأردن عالميًا، وجذب شركات طيران جديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي، ناهيك عن قدرة قطاعنا المميزة على التكيّف والصمود. ومع إقبال المزيد من الأشخاص على السفر جوًا، نبقى راسخين في التزامنا بتقديم تجربة سفر موثوقة وسلسة وممتعة في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم تجعل المسافرين يشعرون كأنهم في بيوتهم".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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