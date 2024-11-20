عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 675,209 مسافرين خلال شهر تشرين الأول 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 8.6% مقارنة بإحصائيات عام 2023 عن الشهر ذاته. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال هذا الشهر 5,486 حركة، وتعامل مع 6,021 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض نسبته 16.2% و7.3% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

منذ بداية العام، شهدت الإحصائيات في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضًا نسبته 6.6%؛ إذ بلغ الإجمالي 465,8027, مسافر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 62,111 حركة، بانخفاض نسبته 6.9%، وتعامل مع 63,774 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 16.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع استمرار التوترات الإقليمية التي تؤثر مباشرةً على عملياتنا -وخاصة التطورات السياسية في غزة ولبنان- فإن التزامنا بترسيخ مطار الملكة علياء الدولي ليكون مَعْلمًا للتميّز يشعر الجميع فيه بالترحاب يبقى راسخًا. نواصل البناء على شراكاتنا مع شركات الطيران وعروض الوجهات، لضمان حصول كل مسافر على رحلة تُشعره كأنه في بيته. وبينما نتكيف مع الظروف المتغيرة، نواصل العمل من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بالارتقاء بتجربة المسافرين والحفاظ على مكانة المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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