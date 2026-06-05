الشامسي: يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين

29.2 مليار درهم قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال 2025

مليار درهم قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال 2025 873 شركة جنوب إفريقية نشطة مسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من 2026

شركة جنوب إفريقية نشطة مسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من 2026 45 شركة جديدة من جنوب إفريقيا انضمت إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة – نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 674 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كايب تاون وجوهانسبيرغ بجنوب إفريقيا، وذلك خلال البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، الهادفة إلى دعم توسّع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة وتعزيز شراكاتها الدولية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية، ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات ومواد البناء والهندسة، بالإضافة إلى الإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى جانب الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والتصنيع والاستثمارات.

ونظّمت غرفة تجارة دبي، ضمن فعاليات البعثة، منتدى "دبي – جنوب إفريقيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بريتوريا، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا؛ وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية القاها كل من سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي والمحامي مثو كزولو، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عرض تعريفي من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين. وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار. وتمثل هذه البعثة منصة مهمة لفتح قنوات جديدة للحوار والتواصل، وتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق الجنوب إفريقي، باعتباره بوابة استراتيجية نحو أسواق القارة الإفريقية بشكل عام".

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب إفريقيا 29.2 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلةً نمواً ملحوظاً تجاوز 265% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنةً بـ 8 مليارات درهم في العام 2016. كما انعكس هذا النمو في تنامي حضور الشركات الجنوب إفريقية ضمن مجتمع أعمال دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب إفريقيا إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجنوب إفريقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة.

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