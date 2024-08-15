إيرادات التكافل التي حققتها الشركة بلغت 528.58 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024

رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس الجديدان يثريان خبرة الفريق القيادي للشركة

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة")، أكبر مزود لحلول التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق صافي أرباح قدره 20.53 مليون درهم، مقارنة بـ 12.26 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023. وتماشياً مع التزام الشركة بالحفاظ على ربحية الأعمال الأساسية، وصلت إيرادات التكافل إلى 528.58 مليون درهم - على الرغم من بيئة الإيرادات الحافلة بالتحديات، في حين ارتفع إجمالي الأصول إلى 3,701.08 مليون درهم. وحافظ بيان المركز المالي للشركة على استقراره مع زيادة طفيفة في إجمالي الأصول. بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 20.68 مليون درهم، بزيادة قدرها 277٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتأثرت تعديلات تحويل العملة الأجنبية سلباً بانخفاض قيمة الجنيه المصري.

تأتي هذه النتائج الإيجابية في أعقاب تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة ، حيث انضم إليه سعادة فهد القاسم ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، حاملاً معه خبرة واسعة في التحول والنمو الاستثماري بمجال الخدمات المالية. وكان قد شغل مناصب قيادية في "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي، وكذلك في "الإمارات كابيتال"، و"الواحة كابيتال"، والمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وغيرها. كما يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة "أرامكس ش.م.ع"، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة "إشراق للاستثمار ش.م.ع".

كما تم تعيين السيد فريد لطفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ويعد لطفي أحد أشهر قادة قطاع التأمين بفضل خبرته التي تفوق 40 عاماً. وهو يشغل حالياً منصب الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين واتحاد الخليج للتأمين، ويعد من الشخصيات المؤثرة في قطاع التأمين، لاسيما تعزيز ممارسات التأمين السليمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "فيما ننفذ استراتيجيتنا ونركز على تحقيق النمو المربح، يسعدنا أن نحرز هذا التقدم من خلال الالتزام بنهج الانضباط في الاكتتاب ودعم احتياجات العملاء. ويُظهر أداء الشركة إيجابيات نهجنا الذي يركز على العملاء، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية ورقمنة الحلول والخدمات. وبالاعتماد على أعضاء مجلس الإدارة الجدد وفريقنا القيادي المتمرس، نحن واثقون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، وقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم لنصبح مزود حلول التكافل الرائد في المنطقة. وسنواصل دفع هذا النمو وخلق القيمة لعملائنا ومساهمينا باستخدام حلول عالمية المستوى. كما سنظل ملتزمين بالمساهمة في تقدم دولة الإمارات بوصفنا شركة رائدة في السوق ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمتد تاريخها لأكثر من 45 عاماً".

تأتي النتائج المالية الجيدة لشركة سلامة عقب الانتشار الكبير الذي حققته في السوق بفضل نهجها الرامي لجعلها مزود حلول تكافل موثوقاً به وشفافاً يركز على احتياجات العميل بالدرجة الأولى، وهو ما يتجلى من خلال موقعها الإلكتروني الذي تم تحديثه مؤخراً. وجاء الافتتاح الأخير لمكتب الشركة الجديد في أبوظبي والتعيينات الاستراتيجية داخل فريق الإدارة، ليستكمل جهود سلامة في خلق قيمة طويلة الأجل للشركاء والعملاء.

تواصل سلامة التركيز على هدفها الرئيسي في توفير راحة البال للعملاء بأيسر السبل الممكنة. ولا تزال الشركة تبدي مرونة عالية مدعومة بأسس تكافلية متينة مع إعطاء الأولوية للنمو من خلال التركيز على الأهداف الاستراتيجية. وفازت الشركة بالعديد من جوائز القطاع، مما يعكس التزامها الدائم تجاه العملاء ودعمها المتواصل للشركاء.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم.

ومنذ تأسيسها في عام 1979، لطالما تبوأت "سلامة" مكانة رائدة في قطاع التكافل، حيث فازت بالعديد من الجوائز والتكريمات. ويُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يضع عملاءها وشركاءها في قلب عالم الأعمال، مع الالتزام بمبادئ التكافل. تشتهر الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التكافلية الصحية والعامة والعائلية وتلك الخاصة بالسيارات، الأكثر تنافسية والتي تلبي الاحتياجات المتنامبة لعملائها من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة. وباعتبارها مزود التكافل المفضل لشركائها وعملائها، تلتزم سلامة بالتعاون معهم لبناء الغد معاً.

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