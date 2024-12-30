مدينة الكويت، أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن قيامها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة سندات بالدينار الكويتي والمستحقة في 28 ديسمبر 2024، بما يعادل 66.5 مليون دينار كوتي (215 مليون دولار أمريكي).

تتمتع شركة المشاريع بسجل حافل بالوفاء بالتزاماتها المالية، مدعومًا بمركز مالي قوي. وقد قامت الشركة بتوظيف السيولة المتوفرة لديها لسداد هذه السندات، بما في ذلك الاحتياطيات النقدية التي تم بناؤها من بعض عمليات التخارج. هذا وقد بلغت إجمالي قيمة سداد السندات وتبادلها للشركة في العامين الماضيين 1.15 مليار دولار أمريكي، كما قامت شركة المشاريع بسداد كامل للتسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 525 مليون دولار أمريكي قبل عام من حلول أجلها.

وبهذه المناسبة قال رئيس الخزانة للمجموعة السيد عادل الوقيان "إن نهج شركة المشاريع الحصيف في إدارة السيولة المالية والوفاء بالتزاماتها المالية بشكل استباقي يعزز من قوتنا المالية وكفاءتنا في إدارة ديون الشركة ومحفظة التمويل. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا في إدارة جميع الاستحقاقات بشكل استباقي، سواء من خلال إعادة هيكلة رأس المال أو التخارج الانتقائي أو الاستفادة من مصادر سيولة متنوعة في أسواق القروض والسندات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.3082 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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