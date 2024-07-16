



شكّل المشترون من الهند ومصر والمملكة المتحدة أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات

شكّل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار نسبة 88 % من المبيعات

% من المبيعات يبرهن الإقبال الكبير على مواصلة الزخم الذي حققته الدار في دبي وجاذبية المفاهيم السكنية التي تقدمها في الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع الشقق السكنية "فيرديس من جنان" الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار" في دبي، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه. وُيعد مجمّع "جنان من الدار" أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم.

وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي خلال فعاليات المبيعات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي والدار سكوير في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية دولية في ستة أسواق مختلفة حول العالم. ويبرهن هذا الإقبال الكبير على آخر مشاريع الدار في دبي، والذي يأتي عقب النجاح الكبير الذي حققه كلٍ من "جنان من الدار" و "أثلون"، على مواصلة الزخم الذي حققته الدار في دبي وجاذبية المفاهيم السكنية التي تقدمها في الإمارة.

وساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 83% من إجمالي المبيعات، ومثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات، مما يؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش. وحظي المشروع بإقبال قوي من مواطني الدولة الذين ساهموا بنسبة 17% المتبقية.

وساهمت الإناث بنسبة 28% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 72% المتبقية. وشكّل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 56% من المشترين، فيما ساهم المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية بنسبة 88% من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الدار في دولة الإمارات وخارجها.

صُمّم مشروع "فيرديس من جنان" بعناية ليمنح قاطنيه ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب الحياة اليومية، ووسط بيئة مستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة، بحيث تدمج الرفاه والطبيعة مع الحياة العصرية، وتحفز قاطنيها على اتباع أسلوب عيش صحي ونشط.

يمتاز "فيرديس من جنان"، بأسلوب العيش العصري الذي يقدمه ضمن شققه السكنية الفاخرة، إلى جانب إطلالته على نادي الحبتور للبولو، حيث تمتد ملاعب البولو الخضراء والحديقة المركزية للمجمّع السكني "جنان"، وتتناغم المساحات الخارجية الخضراء مع المسارات والممرات التي تربط المباني السكنية. كما يضم المشروع مساحات عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية عصرية ومنتجعاً صحياً، لينعم قاطنوه بتوازن مثالي بين الحياة العصرية والهدوء والاسترخاء والاتصال بالطبيعة، بما يضمن تلبية مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع في الربع الأول من عام 2025.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 40,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 265 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم. وفي مارس 2024، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بضم كل من نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، لتشكيل كيان اقتصادي عالمي ضخم بمحفظة بالغة التنوع.

تضم محفظة دبي القابضة: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 25 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مجمعات تجارية و22 مركز تجزئة مجتمعية، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ ودبي القابضة للترفيه، إحدى أكبر المجموعات الإعلامية والتّرفيهية المتنوعة في المنطقة، والتي تضم أبرز الوجهات الترفيهية في الإمارة، مثل عين دبي، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، و شبكة الإذاعة العربية، وروكسي سينما، وذي فيو في نخلة جميرا، من بين وجهات أخرى عديدة؛ ودبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركتي دو واتصالات، وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وغيرها.

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