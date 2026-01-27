أبوظبي: أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري أن نسبة الإنجاز في مشروعها السكني الجديد «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» قد بلغت 6%، في وقت تشهد فيه أعمال الإنشاء تقدّماً متواصلاً في المشروع الواقع في قلب مدينة مصدر بأبوظبي، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع علامة فندق باب القصر، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنفيذ ضمن محفظة مشاريع الشركة في الإمارة.

ويقع المشروع مباشرة مقابل الحديقة المركزية لمدينة مصدر، في موقع يُعد من أبرز المواقع السكنية في المنطقة، حيث يوفّر إطلالات مفتوحة على المساحات الخضراء وبيئة هادئة تعزّز جودة الحياة اليومية للسكان.

وأكدت برتڤيل للتطوير العقاري أن تقدّم أعمال البناء وبلوغ نسبة الإنجاز 6% في هذه المرحلة المبكرة يعكس التزام الشركة بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ ودقة التخطيط، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك حالياً محفظة مشاريع نشطة في أبرز مناطق أبوظبي تشمل ياس باي، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة، وجزيرة الريم، إلى جانب مناطق أخرى مميزة في الإمارة.

ويتميّز «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» بتخصيص نحو 67% من مساحة المشروع للمناطق الخضراء والحدائق الطبيعية، مع توفير حديقة مجتمعية خاصة بمساحة 100 قدم مربعة لكل وحدة سكنية، بما يعزّز الارتباط اليومي بين المسكن والمساحات المفتوحة.

ويأتي المشروع بتصميم معماري مستوحى من الريف الأوروبي، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتراوح من غرفة واحدة إلى خمس غرف نوم، تشمل فلل حدائق في الطابق الأرضي، ووحدات دوبلكس حصرية في الطابق التاسع مع حدائق خاصة على الأسطح، وذلك لتلبية احتياجات العائلات والمستثمرين على حد سواء.

وبصفته مشروعاً يحمل علامة باب القصر، يتمتّع السكان بمجموعة مختارة من الخدمات الفندقية عند الطلب، إضافة إلى مزايا حصرية تشمل دخول مجاني إلى شاطئ ومسبح فندق باب القصر، بالإضافة إلي خصم بنسبة 25% على خدمات الفندق، بما في ذلك الإقامة والمطاعم والسبا والأنشطة البحرية، وخمس سنوات من الدخول المجاني إلى شاطئ ومسبح شاطئ ياس لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

كما يضم المشروع باقة متكاملة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة اليومية، من بينها مسبح بطابع الشاطئ الرملي، ومسبح وجلسات عائلية على السطح، ونادٍ صحي متكامل مع ساونا وسبا، ومساحات مخصصة للأطفال، وصالات داخلية وخارجية، وحديقة مجتمعية، وسينما خاصة، وخمسة متاجر داخل المبنى لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

ويحمل المشروع شهادة إستدامة (Pearl 3)، مع اعتماد تقنيات موفرة للطاقة وبنية تحتية داعمة للمركبات الكهربائية، بما يعزّز كفاءة التشغيل والقيمة طويلة الأمد للاستثمار.

ويمثّل «باب القصر جاردن ريزيدنس 66» إضافة نوعية إلى سوق العقارات في أبوظبي، لما يتميّز به من موقع استثنائي مقابل الحديقة المركزية لمدينة مصدر، وتصميم معماري مدروس، ومرافق متكاملة، تجمع بين أسلوب حياة متوازن وقيمة استثمارية طويلة الأمد.

