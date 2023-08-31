بزيادة 317% في صافي الأرباح بالنصف الأول لعام 2023

القاهرة: حقق بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 6.6 مليار جنيه مصري وفقًا للقوائم المالية عن الفترة 30 يونيو 2023. حيث بلغت نسبة الزيادة 317% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

كما بلغ قيمة إجمالي ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي 194.5 مليار جنيه مصري محققة زيادة بنسبة 40% عن 31 ديسمبر 2022، وفي الوقت ذاتة بلغت صافي محفظة القروض 80,7 مليار جنيه مصري بارتفاع يصل نسبته إلى 65% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك في النصف الأول من العام ليسجل 289,4 مليار جنيه مصري بزيادة مئوية بلغت 40% بالمقارنة عن نهاية عام 2022.

وقد بلغ صافي الدخل من العائد 6.8مليار جنيه مصري بارتفاع مشهود بلغت نسبته 119% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات في هذا النصف من العام الحالي 975 مليون جنيه مصري مرتفعًا بنسبة 36% مقارنةً بالفترة ذاتها عن العام السابق .

من جانبه صرح السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: «تدعم نتائج النصف الأول من العام الحالي فعالية استراتيجيتنا التي جسدت قدرتنا على التكيف مع الأوضاع الراهنة، وعزيمتنا الراسخة في قيادة نمو القطاع المصرفي في مصر. لذا نسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق مستهدفات هذا العام المالي، حيث انعكس إيماننا بقوة ومرونة الاقتصاد المصري وفرص النمو به على رؤيتنا الداعمة للتوسع في خدمة عملائنا وأفراد المجتمع بمختلف فئاته على حد سواء، مما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".»

يحافظ بنك أبوظبي الأول مصر على نهج مرن للتعامل مع التحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي وأسعار الصرف ومستقبل الفائدة. والجدير بالذكر أن النتائج المالية المميزة للبنك تؤكد خطته الاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرية متعددة الأوجه من خلال خدمات مبتكرة وحلول مصرفية مصممة خصيصًا لشرائح العملاء المختلفة. ولتعزيز هذه المساعي.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 62 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات

الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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