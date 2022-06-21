هذا الإصدار هو الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري، ويتميز الإصدار بفترة استحقاق بنحو 10 سنوات بما يتماشى مع فترات سداد التمويلات العقارية

القاهرة: أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه. جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة تمويل عقاري بقيمة 1.02 مليار جنيه والتي تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.

وقد تم طرح السندات على 8 شرائح، الخمسة الأولى يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة، أما الثلاثة الأخيرة فسوف تكون مقسمة على أقساط ثابتة. وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 22.22 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، والشريحة الثانية بقيمة 22.22 مليون جنيه ومدتها 24 شهر، أما الشريحة الثالثة بقيمة 88.9 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الرابعة بقيمة 226.69 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، والشريحة الخامسة بقيمة 84.45 مليون جنيه ومدتها 115 شهر، والشريحة السادسة بقيمة 20.67 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، والشريحة السابعة بقيمة 102.32 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، والشريحة الثامنة بقيمة 83.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهر.

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير قطاع ترتيب وإصدار الدين بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، والذي يعد الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري، وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين، علمًا بأن فترة استحقاق الإصدار تمتد لعشر سنوات وهو نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يشهدها السوق. وأضافت أن هذه الصفقة مع شركة بداية، مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة طلعت مصطفى وشركة جي بي كابيتال، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها وتنويع باقة المنتجات وتنمية نموذج أعمالها. وأعربت حمدي عن اعتزازها بنجاح هذه الصفقة والتي تعكس الالتزام المتواصل من جانب فريق العمل وقدرته الفائقة على تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة «بداية» احتلت المركز الرابع بين شركات التمويل العقاري خلال عام 2021، والمركز الثالث خلال الربع الأول من عام 2022، والمراكز الثاني شهر مارس 2022، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية. كما أطلقت الشركة أول تطبيق للهاتف المحمول ومنصة إلكترونية للتمويل العقاري غير المصرفي في السوق المصري، وهو ما أتاح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بسرعة وسهولة. وتنفرد شركة بداية بتوفير أسرع موافقات في هذا المجال، وذلك في ظل الحالة الراهنة لسوق التمويل العقاري الذي يشهد حالة من نقص الخدمات والتغطية غير الكافية، حيث تعمل الشركة على توفير حلول التمويل العقاري بسهولة، وهي العملية التي غالبًا ما تكون طويلة ومرهقة. وقد نجحت «بداية» في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فريق التوريق بالشركة الذي يضم رؤساء قطاعات التمويل والعمليات وإدارة مخاطر الائتمان والشئون القانونية بقيادة جينا سليم المدير العام لشركة بداية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة أصدرت قانون التمويل العقاري خلال عام 2001، وعقب ذلك تم إطلاق أول شركة مختصة في مجال التمويل العقاري خلال عام 2003. وعلى هذه الخلفية، لا يمثل إصدار أول سندات توريق لشركة تمويل عقاري خلال عام 2022 إنجازًا جديدًا في سجل نجاحات شركة «بداية» فحسب، بل يمثل علامة فارقة لقطاع التمويل العقاري بأكمله.

ومن جانبه، أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية»، عن اعتزازه بأن نكون في صدارة شركات التمويل العقاري في مصر والتي تقوم بإصدار سندات توريق، مشيرًا إلى أن قدرتنا على الابتكار المتواصل سوف تساهم في تعزيز نمو مجال التمويل العقاري. وأضاف أن هذه الصفقة ستستفيد من القدرات التنفيذية والتكامل بين مختلف أنشطة

المجموعة المالية هيرميس وهي الخطوة التي ستساهم في تحقيق خططنا التوسعية طويلة الأجل، عبر توفير الحلول المالية المستدامة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية والتي تتبلور أهم محاورها في التوسع بقاعدة العملاء في مجال التمويل العقاري بالسوق المصري.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BDC) بدور ضامن التغطية، وبنك البركة بدور مدير سجل الاكتتاب. ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قامت مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS» بدور مؤسسة تصنيف الجدارة الائتمانية لصفقة التوريق.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه، ومؤخرًا إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 500 مليون جنيه في يونيو 2022. وفي يناير الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بقيمة 300 مليون جنيه.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة بداية للتمويل العقاري

تعد «بداية» أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية. وتنفرد الشركة بتقديم برامج تمويلية ميسرة للعملاء الراغبين في اقتناء وحدات سكنية أو تجارية في مصر أو الحصول على تمويل بضمان ممتلكاتهم من الأصول الشخصية أو التجارية. كما تتميز الشركة بتصميم برامج تمويلية متنوعة تلائم مختلف احتياجات العملاء بأسرع دورة موافقات في السوق، فضلاً عن توفيرها عبر منصة رقمية ابتكارية سهلة الاستخدام، مما يجعل «بداية» الشريك المفضل لقاعدة واسعة ومتزايدة من العملاء. تأسست «بداية» عام 2019، وهي مشروع مشترك بين المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال، ومجموعة طلعت مصطفى.

للمزيد من المعلومات حول «بداية»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.bedayamortgage.com