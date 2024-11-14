دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للاستثمار ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح صافية بعد خصم الضرائب بلغت 241.31 مليون درهم إماراتي عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمير 2024، مقارنة بـ236.54 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت المجموعة أرباح صافية بعد خصم الضرائب بلغت 650.51 مليون درهم إماراتي عائدة للملاك، وذلك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وارتفعت الأرباح العائدة لملاك الشركة بعد خصم الضرائب بنحو 80% خلال فترة التسعة أشهر والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024، و78% خلال الربع الثالث من العام والمنتهية بالتاريخ ذاته، وذلك في حال استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 21.81 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.58 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ13.46 مليار درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتعليقًا على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يجسد الأداء المالي لشركة دبي للاستثمار خلال التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2024 الالتزام الاستراتيجي للمجموعة بالنمو المستدام والتنويع المدروس للمحفظة الاستثمارية. وتظهر هذه الإنجازات مستويات القوة والمرونة الدائمتين لعملياتنا التجارية الأساسية. ونتطلع للمستقبل بتفاؤل وإيجابية بفضل الزخم الديناميكي الذي يشهده قطاع العقارات، بالإضافة إلى تحسن مستويات أداء محفظتنا الاستثمارية. وتواصل المجموعة تحقيق الإيرادات من تسييل أصولها العقارية كجزء من أهدافها الاستراتيجية. كما تحافظ على مكانتها وقدراتها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لملاك الشركة، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الناشئة واعتماد استراتيجيات الاستثمار المستقبلية."

أبرز الإنجازات على مستوى الأعمال

شهد مشروع "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية (JVC) مستوى عال من مبيعات الوحدات على الخارطة، تزامناً مع تقدم أعمال البناء وفقاً للمخطط المعتمد، إذ يُتوقع الإنتهاء من أعمال البناء بحلول الربع الأخير من عام 2026. وفي الوقت نفسه، يشهد مشروع "دانه بيي" في رأس الخيمة تقدماً ملحوظاً، إذ من المقرر الانتهاء من أعمال بناء الفلل في الربع الأول من عام 2025، تليها الفلل المطلة على الشاطئ في الربع الثالث من عام 2025، ومن ثم برج "دانه بيي" السكني في الربع الأخير من عام 2026. وتستمر المحفظة الاستثمارية للمجموعة في الحفاظ على قوتها وتنوعها، ويتجلى ذلك في عمليات صندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، الذي يمتلك حالياً خمسة أصول مولدة للإيرادات، وتلعب هذه التطورات دوراً محورياً في تعزيز المحفظة العقارية للمجموعة وزيادة مساهمتها في تحقيق إيرادات مستدامة."

كما تكتسب جهود التوسع الجغرافي للمجموعة زخماً ملحوظاً، متميزة بالبدأ في أعمال تطوير مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، أول منطقة اقتصادية متعددة الاستخدامات للمجموعة في أفريقيا. ويجسد هذا المشروع رؤية دبي للاستثمار والمتمثلة في إنشاء مراكز متكاملة تعزز التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وتكرس دبي للاستثمار جهودها لإنتاج قيمة طويلة الأجل للمالكين، ويؤكد هذا التنويع الاستراتيجي عبر مختلف الإمارات وقطاعات السوق التزام المجموعة بالحد من المخاطر وتعزيز مرونة محفظتها الاستثمارية.

-انتهى-

#بياناتشركات