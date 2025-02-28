الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن الصندوق العربي للطاقة، (المصدر)، المعروف سابقًا باسم "ابيكورب"، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات ضمن برنامجه للسندات العالمية متوسطة الأجل.

وصنّفت كل من وكالة موديز الإصدار عند Aa2 (مستقر)، ووكالة فيتش عند AA+ (مستقر)، وتسعيره عند SOFR Mid-Swap (MS) +80 نقطة أساس، ما يعادل عائدًا بنسبة 4.900%. ما يعكس الطلب القوي من المستثمرين في الصندوق العربي للطاقة، والذي أدى إلى توسيع حجم الصفقة من 500 مليون دولار أمريكي إلى 650 مليون دولار أمريكي، مع دفاتر نهائية تجاوزت 935 مليون دولار أمريكي.

كما أُعلن عن الإصدار في 26 فبراير 2025، مع توجيه سعري أولي عند SOFR MS +80 نقطة أساس، ما مكّن الصندوق من تسعير السند داخل منحنياته الحالية وعند الحد الأدنى من نظرائه من الكيانات السيادية المماثلة في التصنيف.

وشهد الإصدار مشاركة متنوعة من المستثمرين، حيث انتهت عملية بناء الدفاتر بزيادة طلب بلغت 1.4 مرة، مع اهتمام كبير من البنوك المركزية، والمؤسسات السيادية، والمصارف المالية، ومديرو الأصول الفعليون.

شكّل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 40% من إجمالي دفتر الطلبات، مع اهتمام قوي من آسيا وأوروبا ومستثمرين دوليين من الولايات المتحدة. وُزّعت التخصيصات جغرافيًا على النحو التالي: 60% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 25% لآسيا والمناطق الأخرى، و15% لأوروبا. وأما من حيث نوع المستثمر، فقد تم تخصيص 52%للبنوك والخزائن والبنوك الخاصة، و38% للبنوك المركزية والمؤسسات السيادية، و10% لمديري الأصول، ومديري الصناديق، وصناديق التحوط.

يعكس الإصدار المكانة الائتمانية القوية للصندوق العربي للطاقة وثقة المستثمرين الدوليين في دوره الاستراتيجي في قطاع الطاقة العالمي. إضافة إلى ذلك، يدعم موقف الصندوق من حيث السيولة ويقوي حضوره في الأسواق المالية الدولية، مما يمهّد الطريق للإصدارات المستقبلية.

يُذكر أن الصندوق العربي للطاقة استشار كلًا من السعودي الفرنسي كابيتال BSF Capital، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف المشرق، ونومورا، وستاندرد تشارترد، الذين عملوا كوكلاء رئيسيين ومديري دفاتر، بشأن هذا الإصدار.

حول الصندوق العربي للطاقة:

الصندوق العربي للطاقة، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تستثمر في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة. ويطبق الصندوق العربي للطاقة أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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