الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت أفيليس، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 650 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% تستحق في عام 2031 (يشار إليها فيما بعد بـ"السندات") . وقد تم إصدار السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 5.5% سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر (يونيو) عام 2031. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها. وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها.

وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.

وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه بـ 5.3 مرات، وسط طلب قوي من قبل المستثمرين العالميين .

وعلق إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس" على هذا الإنجاز بقوله: "يمثل هذا الطرح فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة تطوير منصة أسواق أدوات الدين الخاصة بنا، والذي يبنى على الإقبال القوي الذي شهده طرحنا الأول للسندات في نوفمبر 2025. نحن ممتنون لمجتمع المستثمرين العالميين على ثقتهم المستمرة. ونواصل تركيزنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، حيث تمنحنا عائدات هذه السندات زخماً أكبر لتحقيق هدفنا في أن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول عام 2030".

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