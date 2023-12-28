أطلقت سبارك وشركة المسكن الميّسر، التابعة لمجموعة بن سعيدان، مشروعين رئيسيين في المناطق السكنية والتجارية بقيمة 65 مليون دولار على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع

تم وضع حجر الأساس لبدء الأعمال الإنشائية في مجمع سكني يضم 459 شقة سكنية مفروشة بالكامل بتصميم عصري

وقّعت سبارك عقد إيجار مع شركة المسكن الميّسر بهدف تجهيز مكاتب تجارية ضمن مجمّع متعدّد الاستخدامات

المملكة العربية السعودية: أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، المنظومة الصناعية الرائدة في قطاع الطاقة، عن توسيع خدماتها السكنية والتجارية بالتعاون مع "المسكن الميّسر"، الشركة التابعة لمجموعة بن سعيدان، وهو الاستثمار الثالث بين سبارك والمسكن الميّسر، المطور العقاري الرائد في المملكة بخبرة تمتد لأكثر من 80 عاماً.

وأطلقت سبارك والمسكن الميّسر الأعمال الإنشائية في مجمّع الشقق السكنية في 25 ديسمبر 2023. يتألف المجمّع السكني من 459 شقّة سكنية مفروشة بالكامل وبتصاميم متنوعة مكوّنة من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. تم تصميم الشقق بغرض الإقامات الطويلة بالاعتماد على أحدث التقنيات، مما يدعم الخدمات التي توفرها سبارك لمستثمريها لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم في المملكة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 30 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار (ما يعادل 180 مليون ريال سعودي). سيُنفّذ المشروع على مراحل، ومن المقرّر أن تنتهي المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت سبارك عقد إيجار مع شركة المسكن الميّسر بهدف تطوير مكاتب تجارية متعدّدة الاستخدامات تمتدّ على مساحة 15 ألف متر مربع. ويتضمن المشروع مكاتب متعدّدة الاستخدامات، ومكاتب استقبال مجهّزة، وصالات رياضية، ومطاعم، وسيتم تشغيلها بالاعتماد على الطاقة المتجدّدة بشكل جزئي، وعلى أحدث التقنيات الذكية. وتمتدّ المكاتب التجارية على مساحة 25 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليون دولار (ما يعادل 60 مليون ريال سعودي). سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ومن المقرّر أن تكتمل المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في سبارك: "يسعدنا أن نقدم لمستثمرينا مجموعة أوسع من الخيارات السكنية والتجارية من خلال شراكتنا مع مجموعة بن سعيدان وشركة المسكن الميسر. سيسهم إطلاق الأعمال الإنشائية في مجمّع الشقق السكنية وتوقيع عقد الإيجار في توسيع الخيارات التي نقدمها للمستثمرين والسكان ضمن إطار التزامنا بتوفير بيئة حيوية تضم المناطق التجارية والسكنية في سبارك. كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز الخدمات التي تتيحها سبارك أمام المستثمرين الباحثين عن تأسيس أعمالهم في المملكة، وتحسين جودة الحياة لجميع المقيمين في المدينة".

ومن جانبه، قال الأستاذ محمد عبدالله بن سعيدان، عضو مجلس الإدارة لمجموعة بن سعيدان: "يمثل هذا المشروع التعاون الثالث بين المجموعة ومدينة الملك سلمان للطاقة، بعد مشروع القرية العمالية المتكامل للخدمات، ومشروع مجمع العمائر السكنية. ويأتي هذا المشروع تأكيداً على ثقتنا العميقة في الاستثمار بمدينة سبارك، والمساهمة الفعالة في المشاريع التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المسكن الميسّر المهندس نزيه أحمد: “هذا المشروع المكتبي سيضم مبنيين كل واحد منهما مكون من خمسة طوابق، وسيكون مشروعاً رائداً في مجال استخدام الطاقة المتجددة النظيفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيخصَّص جزء من المشروع ليكون مكاتب مفروشة ومخدّمة بالكامل للشركات التي تبحث عن مكاتب جاهزة مع خدمات مشتركة وبإيجار قصير الأمد”.

ويمثّل هذا التعاون الاستثمار الثالث بين سبارك ومجموعة بن سعيدان بهدف إنشاء مشاريع عقارية عصرية ومستدامة في المدينة، إذ وقّعت سبارك في عام 2022 عدّة عقود مع المجموعة بقيمة 150 مليون دولار لبناء مجمّع سكني حديث وتنفيذ مشروع القرية العمالية. ومن المتوقّع أن تنتهي عمليات بناء المشروعين في عام 2025.

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نبذة عن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

سبارك هي منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. تدعم سبارك دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة رؤية 2030 بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.