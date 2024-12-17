دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، اليوم عن نمواً بنسبة 65 بالمئة في إيرادات حزمة تطبيقات الادارة المالية والتشغيلية العام الماضي في الإمارات. كما كشفت الشركة أيضاً عن طرح مزايا متقدمة في برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة "زوهو بوكس" Zoho Books، وبرنامج إدارة المخزون "زوهو إنفنتوري" Zoho Inventory، وتطبيق إدارة الممارسات للمحاسبين "زوهو براكتس" Zoho Practice. وتهدف هذه التحديثات إلى مساعدة الشركات والمحاسبين على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط المهام المالية الروتينية، إضافةً إلى ضمان الامتثال التنظيمي وتبسيط العمليات الداخلية.

وبهذه المناسبة، قال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوهو: " يعد النمو الملحوظ في الإيرادات الذي شهدته حزمة تطبيقات الإدارة المالية والتشغيلية لزوهو في الإمارات دلالة هامة على الحاجة المتنامية لحلول مالية وتشغيلية ذكية ومتكاملة تتميز بكفاءتها العالية وسهولة استخدامها. وتعتبر أخر التحديثات التي أصدرتها زوهو لتطبيقات زوهو بوكس وزوهو إنفنتوري وزوهو براكتس بمثابة استجابة مباشرة للاحتياجات المتطورة للشركات والمحاسبين في المنطقة".

وبدوره، قال براشانت جانتي، مدير إدارة المنتجات، وحدة الأعمال المالية والعمليات في زوهو: "نهدف من خلال التحديثات التي طرحناها إلى تبسيط العمليات المالية والتشغيلية الحيوية، بما يشمل إجراءات الامتثال للمؤسسات وشركات المحاسبة، وذلك بهدف مساعدتهم على العمل بكفاءة أكبر وجهد أقل. وفي هذا الإطار، تلتزم زوهو بتوفير قدرات متقدمة ومبتكرة من شأنها أن تمكّن الشركات من البقاء في الطليعة ضمن المشهد المتطور باستمرار للأسواق والبيئة التشريعية".

تحديثات منصة زوهو للإدارة المالية والتشغيلية

تأتي التحديثات الأخيرة لمنصة زوهو للادارة المالية والتشغيلية بهدف تعزيز انسيابية المهام الحرجة التي عادةً ما تتم بشكل يدوي يترتب عليها التأخير والأخطاء التي تزيد الكلفة وتعيق النمو، بحيث تحقيق كفاءة أكبر للشركات والمحاسبين وتحد من الأخطاء.

جدير بالذكر أن زوهو بوكس هو برنامج محاسبة معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مما يعزز الجاهزية لضريبة الشركات. ويشتمل البرنامج حالياً على خصائص متقدمة مثل إقرار الإيرادات لمساعدة الشركات في التعرّف تلقائياً على الإيرادات بناءً على التزامات تعاقدية أو عند تقديم الخدمة، وإدارة الأصول الثابتة التي تسمح بتسجيل تفاصيل الأصول، وحسابات الإهلاك التلقائية وتوليد تقارير تنبؤية، مما يبسط عملية تسجيل المعاملات المالية، بالإضافة إلى خاصية الفوترة حسب نسبة الإنجاز التي تتيح للشركات إصدار فواتير بشكل دوري للعملاء بناءً على نسب إنجاز المشروع، مما يحسّن من التدفقات النقدية.

ومن خلال أحدث إصدار من برنامج زوهو بوكس، يمكن للشركات في قطاع الإنشاءات إعداد فواتير توضح المبلغ الذي يتم الاحتفاظ به أو حجزه بموجب بنود العقد لحين استيفاء شروط محددة. وبمجرد دفع المبلغ المحتفظ به، يتم تعديل الفاتورة والمدفوعات تلقائياً. وفي حال عدم استيفاء الشروط، يمكن للشركات شطب المبلغ المحتفظ به. وتُتاح أيضاً ميزة آلية هامش الربح، التي تسمح للشركات باحتساب ضريبة القيمة المضافة تلقائياً على هوامش الربح مقابل بيع السلع المستعملة، مما يضمن الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة.

ومع اقتراب المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات لضريبة الشركات، يمكن للمؤسسات استخدام زوهو بوكس لتوليد تقرير حول "العائدات الضريبية للشركات" بهدف تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.

كما ويطرح حل زوهو إنفنتوري قدرات متطورة لإدارة المخزون مثل التعقّب المحسّن للموقع والتوسيم، وإحصاء المخزون، والتنبيهات المتعلقة بنفاذ المخزون، والوصول القائم على الأدوار إلى عمليات المستودع. وتعمل هذه التحديثات على توفير تحكم أفضل بالمخزون، وضمان مستويات دقيقة من المخزون وتوفير معالجة أسرع للطلبات. وإضافة لذلك، يدعم الحل الآن طريقة "المتوسط المتحرك في تقييم تكلفة المخزون"، لمساعدة الشركات على احتساب قيمة الأصول الاجمالية للمنتجات ذات الأسعار المتقلبة. كما تمكّن التطبيقات المحمولة للمنتج موظفي المستودع من أداء مهامهم أثناء التنقل، مما يحسّن الانتاجية.

تطبيقات للمحاسبين في الامارت:

يقدم زوهو براكتس تطبيق لإدارة الممارسات لشركات المحاسبة، خاصية "أوراق العمل" Workpapers من أجل تبسيط عمليات التدقيق والامتثال لمهام سير العمل. ويسمح التطبيق للشركات بجلب بيانات مالية للعملاء الذين يستخدمون برنامج زوهو بوكس، ما يتيح سهولة إجراء المقارنات والتعديلات وإدارة المستندات والتعاون من أجل المراجعات والموافقات.

وتمكّن بوابة الخدمة الذاتية الجديدة المحاسبين من التعاون مع العملاء الذين يستخدمون برامج محاسبة تابعة لأطراف ثالثة، مما يسهّل طلبات الحصول على الوثائق، والتواقيع الرقمية، وعمليات التواصل.

ويتيح الإصدار الأحدث من تطبيق "زوهو براكتس" أيضاً للمحاسبين إنشاء وإدارة دفاتر الحسابات بسهولة للعملاء الذين يفتقرون إلى نظام محاسبة كامل، مما يوفر مصدراً وحيداً وموثوقاً للمعلومات. وعلاوةً على ذلك، تساعد القدرات المتقدمة مثل أتمتة مهام سير العمل والوظائف المخصصة وخيارات الجدولة، على تخصيص مسارات العمل التشغيلية.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zoho.com/

-انتهى-

#بياناتشركات