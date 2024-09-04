تعكس هذه الجولة زيادة رغبة المستثمرين تجاه خدمات الاستشارة الآلية وتقنية الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "الأهلي المالية"، البنك الاستثماري الرائد وأكبر مدير للأصول في المنطقة، عن قيادتها لجولة استثمارية من الفئة "أ" لشركة "ملاءة للتقنية المالية"، بصفتها مستثمراً رئيسياً في الجولة، التي بلغت قيمتها 65 مليون ريال سعودي (17.3 مليون دولار أمريكي).

وبمناسبة هذا الحدث، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، الأستاذ راشد شريف، قائلًا: "تتوافق هذه الجولة الاستثمارية مع أحد أهدافنا الإستراتيجية الساعية لتطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، عبر الاستثمار في شركات التقنية المالية، كما تُسهم في إرساء معايير جديدة لإدارة الثروات، وتعزيز البنية التحتية التقنية للخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية للقطاع المالي."

يأتي نجاح هذه الجولة دليلاً على زيادة رغبة المستثمرين تجاه خدمات الاستشارات الآلية وتقنية الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، مما يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة، والرؤى القائمة على البيانات، ويدعم اتخاذ القرارات السليمة، والتخطيط المالي طويل الأجل.

كما تؤكد هذه الجولة الاستثمارية على التزام "الأهلي المالية" بتقديم أفضل الحلول في إدارة الثروات، وحرصها الدائم على تلبية تطلعات عملائها، فضلاً عن دورها الرئيسي في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية التقنية المالية الوطنية، الهادفة إلى إنشاء 525 شركة تقنية مالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتقنية المالية، والإسهام بمبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وجذب 12.2 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات الأجنبية في القطاع بحلول عام 2030م.

حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، تمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 260 مليار ريال سعودي (69.3 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من شهر مارس لعام 2024م.

تأسسّت شركة الأهلي المالية المحدودة في مركز دبي المالي العالمي وتم تنظيمها باعتبارها مؤسسة مالية احترازية من الفئة 3A من قِبَل سلطة دبي للخدمات المالية المتخصصة في إدارة الأصول البديلة.

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