[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت عزيزي، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن نسبة الإنجاز في مشروعها كريك فيوز 2 وصلت إلى 65%. ويقع هذا المشروع الفاخر البالغة كلفته 350 مليون درهم، على شواطئ خور دبي الشهير في مدينة دبي الطبية. ومن المقرر أن يتم تسليمه بحلول الربع الأول من العام المقبل 2024.

وتبرز فلسفة التصميم في كريك فيوز 2 التحول الرائع الذي شهدته المدينة من الماضي التقليدي إلى المستقبل الرائع. ويضم المشروع 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و 436 شقة بغرفة واحدة و 35 شقة بغرفتين، ويقع في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة. ويضم المشروع حمّامي سباحة وغرف للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الممتازة الأخرى.

واكتملت أعمال الهيكل حتى الآن بنسبة 99%، ووصلت أعمال الطابوق إلى 96%، بينما بلغت أعمال التكسية الداخلية والتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي 92% و 51% على التوالي، وأعمال التكييف والتهوية 48% والبلاط 52%. ووصلت الأعمال الخارجية إلى ما نسبته 25%، فضلاً عن اكتمال 50% من التشطيبات الإجمالية. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 1,364 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن التقدم السريع في مشروع كريك فيوز 2 الذي يتم تطويره في مدينة دبي الطبية. لقد أظهر المقاول أداءً استثنائياً يرتقي إلى مستوى معاييرنا الصارمة لمراقبة الجودة، والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروع. وبفضل موقعه الاستراتيجي وتصميمه المتميز وخصائص بنائه الفريدة، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق المتميزة داخل المبنى وخارجه، سيعمل كريك فيوز 2 على تعزيز حياة المقيمين فيه. لقد حرصنا على التوافق مع رؤية وتوقعات الأطراف المعنية، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين المحليين والدوليين".

ويقع كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية التي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر كريك فيوز 2 عند اكتماله تجربة حياة عصرية راقية.



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