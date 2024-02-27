المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) عن نتائجها الماليّة للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومن ضمنها نتائج الربع الأخير من العام 2023.

سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.59 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل 0.99 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 59.71%. ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الأخير من العام 2023 إلى 3.45 فلس، مقابل 2.16 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 3.54 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل 2.68 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 32.04%.

وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 6.44 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 6.20 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته حوالي 3.95%. ويُمكن أن يعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيسي إلى التحسن في الإيجارات والتشغيل السنوي الناجح لـ"يبيله" وافتتاح "هوا"، إضافة إلى زيادة إيرادات قطاع الضيافة في ظل تسجيل مستويات إشغال عالية للشقق الفندقيّة.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 14.00 فلسًا، مقابل 13.47 فلسًا في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 13.95 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 11,89 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 17.36%.

وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) ارتفاعًا نسبته 1.74% للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 161.08 مليون دينار بحريني، مقابل 158.32 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي الأصول فقد شهد انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.2% ليصل إلى 178.99 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقابل 179.35 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

وبناءً على هذه النتائج الماليّة، فقد قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقديّة بنسبة 9% من القيمة الاسميّة للسهم، أي ما يعادل 9 فلس للسهم الواحد وما مجموعه 4.14 مليون دينار بحريني، وتخصيص مبلغ 170 ألف دينار بحريني للتبرعات والخدمة المجتمعيّة.

وتعليقًا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف السيد عيسى محمد نجيبي: "يسرنا أن نعلن أن شركة عقارات السيف قد سجّلت نتائج ماليّة جيدة خلال العام 2023، وهو ما يؤكّد على فاعلية استراتيجيتنا التشغيليّة ونجاح نموذج أعمالنا الذي يركّز على تنويع محفظة مشاريعنا واستثماراتنا. وجاء هذا النمو الذي حققته على ضوء ارتفاع دخل إيجار العقارات والكفاءة التشغيليّة لأعمال الشركة بشكل عام، فضلًا عن نهج الشركة الفعّال في توسيع أنشطتها في قطاعي الترفيه والضيافة. وتشجعّنا هذه النتائج الإيجابيّة على المضي قدمًا في مسيرة نجاحنا عبر تطبيق مواصلة تطبيق استراتيجيتنا بعيدة الرؤى القائمة على التميّز والتنوع والابتكار، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة في طليعة الشركات الوطنيّة الأفضل أداءً في البلاد."

وأكّد السيد نجيبي على فاعلية النهج السبّاق المتوازن الذي تتبناه الشركة لتحديد فرص الاستثمار المثمرة واغتنامها على مستوى شتّى القطاعات لضمان تحقيق النمو المستدام، وقال: "أطلقت شركة عقارات السيف مبادرة استراتيجيّة لتطوير مشاريعها العقاريّة تتضمن خطة مدروسة بعناية لتنمية أنشطة أصولها الحالية وتنويعها وتطويرها، وتعزيز حضور علاماتها التجاريّة، لمواءمة عملياتها مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، والتي تمنح الأولوية لتطوير قطاع السياحة. إذ تحرص الشركة على دعم نمو قطاع هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير وجهات جاذبة للسائحين واستضافة الفعاليات البارزة في مراكزها التجاريّة والترفيهيّة، الأمر الذي يعزّز إسهاماتنا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحقق مزيدًا من القيمة لصالح مساهمينا وعملائنا على حدٍ سواء."

وأضاف السيد نجيبي: "نود أن نعرب عن تقديرنا البالغ للحكومة الموقّرة على دعمها المستمر لشركتنا. كما نتوجه بخالص الشكر إلى وزارة السياحة على تعاونها المثمر مع شركتنا، ونؤكّد التزامنا بدعم مبادراتها الرامية إلى زيادة تدفقات السياحة الوافدة للبلاد. ونتعهد بمواصلة دورنا الفاعل في تحفيز مسيرة النمو الاقتصادي الكلي في البحرين. كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع المساهمين والشركاء والعاملين في الشركة على مساهماتهم الجوهريّة فيما نحققه من نجاحات."

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف: "لقد نجحنا في التغلب على شتّى التحديات بفضل فهمنا العميق لديناميكيات السوق وقدرتنا الفريدة على التعامل بحصافة ومرونة مع متغيّرات الاقتصاد الكلي التي شهدناها في العام 2023. كما تكللّت جهودنا في جذب علامات تجاريّة عالميّة بنجاح، والتي يدخل بعضها السوق البحرينيّة للمرة الأولى. كما أطلقنا العديد من الحملات الترويجيّة الناجحة مثل (تسوّق واربح كاش). ونحن نتطلع إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا متكاملة الأركان في العام الجديد وتحقيق المزيد من النمو المستدام، كما نؤكّد التزامنا بتعزيز محفظة مشاريعنا واستثماراتنا وتحقيق نتائج ماليّة قوية والمزيد من الإنجازات التشغيليّة."

وأضاف السيد أحمد يوسف: "على مدار العام 2023، احتفت الشركة بالعديد من الإنجازات والمحطات المهمة على صعيد مختلف القطاعات التي تستثمر فيها. ففي شهر يوليو احتفلنا بحمد الله بافتتاح سينما الليوان. كما قمنا بتدشين مركز هوا في شهر يناير، وخططنا افتتاح فندق فريزر سويتس - الليوان في مطلع عام 2024، والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة أرباح الشركة بشكل كبير في المرحلة القادمة. ولا شك أن هذا التركيز على قطاعي الترفيه والضيافة يساعد على تعزيز محفظة استثمارات الشركة وتنويعها بمشاريع مبتكرة وعالية الجودة تخدم تطلعات المساهمين، وتوفر لعملائنا الكرام تجربة ذات مستوى عالمي."

تنويه: تتوافر البيانات الماليّة الكاملة والخبر الصحافي على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين: www.bahrainbourse.com

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جهة اتصال وسائل الإعلام:

محمد عيسى

Perceptions PR & Digital

البريد الإلكتروني: mohammed@perceptions.me

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999 كشركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها ("الشركة")، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجاريّة متميّزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقاريّة رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميّز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء.