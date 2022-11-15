الشركة الكورية الجنوبية "كي-شب بلدنج" ستقوم بستليم السفن الأربعة بنهاية الربع الرابع من 2024.

طلب الناقلات الجديد سيزيد من قيمة أسطول الصير البحري ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الصير للمعدات و التوريدات البحرية (ADX: ASM)، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيعها طلبية أربع ناقلات منتجات جديدة من طراز IMO II / III بقيمة 643 مليون درهم كجزء من خطتها للتوسع عالمياً لهذا العام.

وستقوم شركة حوض بناء السفن الكورية الجنوبية الرائدة "كي-شب بلدنج" وأحد أكبر شركات بناء السفن في العالم لـ MR Tankers، ببناء أربع ناقلات للمنتجات جديدة متوسطة الحجم MR IMO II / III في حوض جنهي، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها قبل نهاية Q4 2024 و الذي بدوره سوف يرفع من عدد قطع أسطول الصير البحري الى 12 سفينة حيث تستعد الشركة لنقل الوقود الانتقالي مثل الميثانول، مما سيساعد القطاع على الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. وتحسبا للتغييرات التنظيمية الوشيكة، سوف تكون هذه الناقلات جاهزة للغاز الطبيعي المسال ويتم تصميمها لتكون جاهزة للتكيف مع أنواع الوقود الجديدة مثل الأمونيا والميثانول.

و علق جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير "الصير مارين جادة في أن تصبح رائدة في السوق العالمية في مختلف القطاعات البحرية. يعمل فريق عملنا بقوة وهذا يعد دعم آخر لاستراتيجيتنا التوسعية العالمية. كما نعمل مع شركائنا لتلبية الحاجة إلى عملية نقل حديثة وفعالة في الأسواق التي نخدمها ".

تم توقيع الاتفاقية في مكتب الشركة في أبوظبي من قبل "ياك جانج"، الرئيس التنفيذي لشركة "كي-شب بلدنج" وجونثر ألفارادو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الصير مارين و بحضور كبار المديرين التنفيذيين في كلا المنظمتين.

و علق ياك جانج، الرئيس التنفيذي لشركة كي-شب بلدنج "إن الطلب على الناقلات في ارتفاع منذ أبريل من هذا العام، وبناء سفن جديدة ليس شيئًا يمكن للصناعة إنجازه بين عشية وضحاها؛ ومع ذلك، مع خبرة كي-شب بلدنج القوية في تلك الصناعة، نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على تسليم هذا الطلب في الموعد المحدد و في وقت يشير الاقتصاديون إلى الحاجة إلى بناء سفن جديدة لتلبية اللوائح البيئية المعلقة التي تتنبأ بأن طلبات بناء السفن سوف تنتعش في عام 2024 يآتي طلب الصير مارين اليوم تأكيدا على طلب السوق".

و وضعت الصير مارين خطة استراتيجية لتنمية أعمالها وتشغيل رأس المال بأفضل عائد استثماري طويل الأجل مع معدل عائد داخلي يزيد عن 20٪ على مدى 10 سنوات بهذا الترتيب. و الذي سيمكن شركة الصير من تنويع قاعدة الأصول ومناطق الأعمال الجغرافية في قطاعات جديدة.

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عن الصير مارين:

تأسست الصير مارين في عام 2003، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية و مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث أنها برأس مال مدفوع يبلغ المليار ويعمل بها ما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 الكاملة، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج. تقدم مجموعة الخدمات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والتدريب، وبناء السفن، وبناء القوارب عالية التقنية، وتطوير الأنظمة البحرية غير المأهولة، والتصنيع.

عن كي-شب بلدنج

تأسست في عام 1967 في جمهورية كوريا تحت اسم STX Offshore & Shipbuilding Co وأعيد تسميتها كي-شب بلدنج في يوليو 2021. قامت كي-شب بلدنج لبناء السفن ببناء مجموعة واسعة من أنواع السفن مثل النفط الخام / المنتج ناقلة النفط / المواد الكيميائية ، سفن الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال / سفن التزود بالوقود. استنادًا إلى الخبرة الوفرة ومعرفة كيفية التسليم لأكثر من 700 سفينة وتقنيات مبتكرة لبناء السفن. تقوم كي-شب بلدنج الآن بإعداد غد جديد مع المسؤولية والالتزام بالبيئة العالمية من خلال اتخاذ جميع الخطوات العملية لتقليل البصمة الكربونية بالإضافة إلى الملوثات البحرية الضارة الأخرى لجعل العالم مكانًا أفضل للعيش فيه للأجيال القادمة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 422 شركة تابعة و82,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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