تُخطط مجموعة شركات مجموعة إيريث الكائنة بدبي إلى استحداث وخلق مركز تصنيعي وأعمال بارز فى دولة الإمارات العربية المُتحدة لتدعيم سوق تصنيع المواد المانعة التسرب سيلنغ والأطواق مانعة التسرب الجاسكت عالمياً

قامت مجموعة إيريث – كِيان التوريد الريادي لمنتجات وحُلول المواد المانعة التسرب العالية الجودة والعالية الطِراز لللاعبين الرئيسيين فى قطاعات الطاقة والكهرباء، والكيماويات، والقطاعات النووية والمعدنية والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية—مؤخراً بتدشين وافتتاح فرعها الجديد الأول خارج الدولة فى مُقاطعة "تشيناي"، دولة الهند، وذلك تحقيقاً لهدف اختراق سوق آسيا الجنوبية المُتنامي.

هذا وإن الفرع الجديد—المُسمى "مركز الامتياز الهندسي فى تشيناي" كُللتُ جهوده بالنجاح بافتتاحه فى 10 أغسطس لعام 2022م، بهدف استشراف الفُرص الواعدة وخدمة الأسواق المُتزادية النمو فى منطقة جنوب آسيا والتي شهدت تسارع فى معدل الاستثمار الصناعي فى الأعوام الأخيرة، كما أن هذا الفرع سوف يكون بمثابة الداعم لفرع دبي فى إطار الأبحاث والتطوير.

وجَدير بالذكر أن هذا هو الفرع الخامس للشركة، إضافة إلى امتلاك الشركة لعدد ثلاثة فروع إقليمية، علاوة على مقرها الرئيس فى دولة الإمارات العربية المُتحدة، وقد بدأت الشركة سلسلة شركاتها بشركة إيريث للحُلول المُتخصصة ش.ذ.م.م. ، والكائنة بنطاق المنطقة الحرة بالحمرية وذلك فى العام 2020م، وتلاها فى العام 2021م تأسيس المجموعة لشركتها الثانية وثاني أعضاء فريق شركاتها وهي شركة " إيريث لتجارة المُعدات الميكانيكية والهندسية ش.ذ.م.م. فى دُبي، والتي تلاها افتتاح فرع أبو ظبي بذات الاسم.

وفى العام المُنصرم، قامت المجموعة بتأسيس شركة إيريث للحُلول الهندسية شراكة محدوة" فى دولة الهند، وبرغم كون المجموعة من فئة مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة ش.ص.م. ، إلا أن مجموعة شركات "مجموعة إيريث قد قامت باستثمار 4 مليون درهماً فى شركتها الجديدة الخاصة بالتصنيع وهي شركة إيريث للصناعات منطقة حرة ذ.م.م. ، فى رأس الخيمة، وحيث يُتوقع أن يبدأ المصنع الخاص بالشركة المذكورة فى البدء فى انتاج خامات ومواد موانع التسرب سيلنغ و الأطواق مانعة التسرب "جاسكت" فى وقتٍ لاحق من هذا العام.

هذا وقد تأسستْ مجموعة إيريث فى العام 2020م فى وقت كانت جائحة كوفيد-19 فى ذروتها وفى وقت كان عدد موظفي الشركة 9 موظفين فقط لا غير، إلا أنه ومنذ ذلك الحين والمجموعة تتزايد وتنمو فى ظل وقتٍ كان الجميع يبحث عن تقليل حجم عملياتهم، مما جعل هذه المجموعة بلا شك مُقاوِمَة للكساد والركود بل أثبتت جدارتها باعتبارها شركة أعمال مُستدامة مُقاوِمة حتى لجائحة كوفيد-19، ومنذ تأسيسها، دأبتْ الشركة على تعيين والاستعانة بالموظفين والمُتخصصين الاحترافيين المِهنيين لتوسعة أعمالها، واليوم، فإن الشركة لها ما يزيد على 30 موظفاً احترافياً يعملون لديها، وهو ما يعكس حجم النمو القوي لها.

ومن جانبه صرّح السيد/ ريتشارد س. إيدون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مجموعة إيريث قوله: برغم الأوقات العاصفة المليئة بالتحديات، إلا أننا تمكّنا من إثبات أنفسنا بحزمٍ فى سوق صناعات وحُلول المواد مانعة التسرب والأطواق مانعة التسرب، والتي تقوم بتقديم الدعم لقطاعات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة، والكهرباء، والمرافق والتصنيع، والتي تتزايد وتتعاظم منذ تأسيسنا للشركة فى العام 2020م، فى ظل وقتٍ كانت جائحة كوفيد-19 فى ذروتها."

واستطرد قائلاً: لقد كانت ولازلتْ رحلة حماسية للغاية لنا جميعاً، ففي هذا العام، قُمنا بالاستثمار فى مصنع فى المنطقة الصناعية بالحمرا فى إمارة رأس الخيمة، كما قد قُمنا بافتتاح فرع جديد فى تشيناي، دولة الهند، وذلك من أجل توسعة السوق فى جنوب آسيا.

واستكمل مُوضحاً: ومنذ تأسيس أعمالنا منذ عامين، قُمنا بالتغول فى 64 دولة وتصدير صادراتنا لها، ونظراً للنمو المتزايد القوي فى حجم الصادرات، شَعُرنا بحاجةٍ ماسةٍ إلى إنشاء وحدة تصنيع وتصدير لتلك المنتجات لكل دولة العالم انطلاقاً من مركز دولة الإمارات العربية المُتحدة.

هذا وإن مصنعنا يتسق ويتماشى مع رؤية التنوع الاقتصادي وتدعيم برنامج "صَنِّع فى الإمارات الصناعي التنومي، وإذا ما سارت الأمور على ما يُرام على النحو المأمول، فإن دولة الإمارات العربية المُـتحدة سوف تُسبح بذلك وجهة التصنيع الرائدة فى قطاع مُنتجات المواد والأطواق مانعة التسرب بفئتيها سيلنغ و الجاسكيت فى العالم، وهذا بفضلِ مُباردتنا الاستباقية للاستثمار فى اقتصاد دولة الإمارات العربية المُتحدة.

هذا ولقد قام السيد/ ريتشارد س. إيدوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة إيريث بتأسيس المجموعة فى العام 2020م، هذا وتستثمر الشركة 4 ملايين درهماً فى شركتها شركة إيريث للصناعات منطقة حرة ش.ذ.م.م. والتي تأسست على مساحة أرض مُقدرة بـــ 6,500 قدماً مُربعاً فى المنطقة الصناعية بالحمرا، هذا وإن المرحلة الأولى من المصنع سوف تكون جاهزة للانتاج فى ديسمبر من هذا العام، على أن يتبعها تطوير المرحلة الثانية، وإن تشييد المصنع قد بدأ فى إبريل من هذا العام، وإن المصنع من المُقرر أن يدخل فى حيز الإنتاج فى الأشهر القليلة القادمة، وإن إيريث للصناعات منطقة حرة ذ.م.م. سوف تتولى إنتاج خامات ومواد الأطواق مانعة التسرب الجاسكت الصناعية بمساعدة الحاسوب والماكينات المُدراة رقمياً على أيدي عدد عمالة فنية مُتخصصة من 7-9 بحلول ديسمبر 2022م.

وإن أخبار افتتاح المصنع الجديدة هي أنباء تأتي فى وقتٍ يُتوقع فيه أن ينمو سوق المواد موانع التسرب الصناعية عالمياً بوتيرة ومُعدل نمو سنوي مُركب (سي أيه جي آر) بنسبة 5,7 بالمائة أي من مبلغ وقدره 12,11 مليار دولار إلى 17,86 مليار دولار بحلول 2029م، وذلك وفقاً لمؤسسة "فورشين بيزنس إنسايتس" للرؤى المالية.

هذا وتبلغ قيمة سوق المواد مانعة التسرب سيلنغ والأطواق مانعة التسرب "الجاسكت" عالمياً بنحو 69,45 مليار دولار أمريكي فى العام 2019م، ومن المُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مُركب بنحو 5,4 بالمائة أي وصولاً إلى مبلغ وقدره 106,99 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027م، وذلك وفق مؤسسة كوهيرنت ماركت إنسايتس للرؤى السوقية.

وتَجدرُ الإشارة إلى أن مواد موانع التسرب سيلنغ ومواد أطواق منع التسرب الجاسكت هي المواد الخامة المُستخدمة فى منع تسرب أو مرور لأي عُنصر أو وسيلة خارجية من وإلى العُنصر المُركب المُراد وصله ببعضه وذلك تحت الضغط، وإن الأطواق مانعة التسرب الجاسكت هي مادة مانعة تسرب سيلنغ من الفئة الميكانيكية بمعنى أنها تقوم بملء الفراغ فيما بين طبقتين أو سطحي التعشيق اثنين أو أكثر، وذلك من أجل منع التسرب، هذا وإن الأطواق مانعة التسرب الجاسكت تعمل على تهيئة وتوفير سطح تعشيق مِثالي يُمكن من خلاله ملء وتلافي العيوب.

هذا وتَكمن الوظيفة الرئيسة لمواد منع التسرب الصناعية أو أطواق منع التسرب الصناعية فى تهيئة وتحقيق الأداء الأمثل للماكينة من حيث عملها بشكل موثوق فيه، وبدورها أيضاً فإن مواد موانع التسرب فئة سيلنغ تُستخدم فى التطبيقات التي تتطلب حركات دورانية وارتدادية، وتلعبُ المواد موانع التسرب الصناعية سيلنغ دوراً هاماً فى تزويد الكفاءة القصى والانتاجية على مر العقود القليلة الماضية، ولقد أظهر السوق العالمي نمواً ملحوظاً على مدار العُقود القليلة الماضية، ولقد شَهِدَ السوق العالمي نمواً ملحوظاً فى العُقود القليلة الماضية ومن المُتوقع أن يستمر النمو المُتوسط فى المُستقبل.

وتُعتبر مجموعة مجموعة إيريث واجهة تُمثل عدداً من العلامات التِجارية العالمية الرفيعة من علامات وماركات مواد السيلر والجاسكت مانعة التسرب فى المنطقة، شاملاً فى ذلك العلامات والماركات الريادية فى الصناعة من أمثال جارلوك و جي بي تي ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

وقد قامت الشركة مؤخراً بإصدار بالمساهمة فى برنامج استزراع الأشجار مع كافة موظفيها وعائلاتهم المُساهمين فى البرنامج من أجل احتضان الثقافة البيئية ضمن المؤسسة.

وصرح ريتشارد س. إدوين : "تأتي الاستدامة البيئية فى القلب من وعلى رأس أولوياتنا فى المؤسسة، كما أننا نُشدد على هذه الناحية الهامة، وباعتبارنا مؤسسة أعمال، فإننا نتسم بالمسؤولية والشفافية، وعازمون على تقليل الأثر البيئي السلبي عبر خلق واستحداث ممارسات عملية خضراء ومُستدامة."

واختتم قوله: نرغب فى بلورة أخلاقياتنا على أرض الواقع أفعالاً لا مُجرد أقوال، ومن الأهمية بمكانٍ أن نقوم بتنفيذ الأمور من منظور مُباشر بمعنى أن نُطبق أخلاقياتنا على أنفسنا ومن ثمَّ نثوم ببث الوعي بها للعالم، إن قطاع الأعمال لا يتمحور وفقط حول توليد تدفقات الأموال، ولكنه أيضاً يتسم بحس المسؤولية عن أفعالنا ويَنصبُ حول الوفاء بالدين ورَد الجَميل للمجتمع."

نودُ أن نتميز عن الآخرين، بأن نقوم بضرب خير مِثال يُحتذى به فى تغيير العالم نحو الأفضل.

#بياناتشركات

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نَبذة عن مجموعة إيريث :

مجموعة إيريث —الكِيان المُنتشر استراتيجياً فى منطقة الشرق الأوسط—واحدةٌ من كِيانات وشركات حُلول الهندسة الأكثر تقدماً فى المنطقة والتي تقوم بتوفير حُلول ومنتجات خامات ومواد موانع التسرب الهندسية عالية الجودة لخدمة عملائها المُتميزين فى قطاعات الطاقة، والكيماويات والقطاع النووي، والمعادن والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية، وبتمتعها بطاقم عمل وقوة عاملة متنوعة تُغطي أكثر من (64) دولة فى منطقة الشرق الأوسط وإقريقيا، فإننا نقوم بمد يد العون لشركائنا الاستراتيجين فى التوغل فى التطبيقات المُتخصصة المُوجهة لكافة الصناعات الحيوية.

ولقد أثبتنا جدراتنا فى التفاني نحو تزويد عملائنا بأفضل الخدمات والمُنتجات الأكثر إبداعاً وحلاً للمُشكلات وتوفيراً للتكاليف، وتوفير كُل ما يحتاجونه فى تقنيات وفنيات الخامات موانع التسريب، وخطوط الأنابيب، ومعالجة صدأ الأنابيب.

وإننا نسعى حثيثاً نحو جعل كوكب الأرض مكاناً أفضل للعيش فيه وتدعيم مجتمع يتسم بالتكاتف عبر دعم الصناعات الرئيسة حول العالم عبر تقديم منتجات وخدمات تُلاقي القبول البيئي الصارم.

الموقع الالكتروني: www.erithme.com