دبي: أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن ارتفاع صافي أرباحها للربع الأول من العام، والمنتهي في 31 مارس 2022 بنسبة 64٪ لتصل إلى 202.5 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 123.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل للمجموعة إلى 761 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 637.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 19٪. وحافظ إجمالي أصول الشركة على استقراره عند 22 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 12.2 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وجاء النمو في صافي الربح وإجمالي الدخل خلال هذه الفترة مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات العقارات، والتصنيع، والمقاولات، والخدمات.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: "لقد بدأت دبي للاستثمار عام 2022 بزخم جيد، مما يعكس تأثير استراتيجية النمو والتوسع للمجموعة وتركيزها المستمر على تنويع الاستثمارات وزيادة قيمة الأصول من خلال عمليات التخارج المدروسة. لقد دخلنا في اتفاقية بيع وشراء في أبريل 2022 للتخارج بنسبة 50٪ من إيميكول. ونتوقع أن تكتمل الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة وبعد ذلك سيتم إدراج الأرباح الناتجة عنها في بياناتنا المالية".

وأضاف أن "المجموعة في وضع جيد للاستفادة من أي فرص استثمارية قادمة في ظل التعافي المستمر للاقتصاد والنمو المتسارع لقطاع العقارات. وقد ساهمت التوجهات الإستراتيجية للمجموعة في قطاع الاستثمارات والأداء المعزز لقطاع التصنيع بشكل جوهري في تحقيق النمو العام ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال العام الجاري".

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