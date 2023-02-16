القاهرة: أعلنت اليوم كلًا من المجموعة المالية هيرميس وشركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

· تبلغ قيمة الشريحة "A" 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "B" 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "C" 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق لصالح «بالم هيلز» الرائدة قي قطاع التطوير العقاري بمصر. وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة. وأكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة «بالم هيلز»، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بمواصلة البناء على الإنجازات المحققة من خلال ذلك التعاون الممتد بين كلا المؤسستين، وذلك من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق. وأشار طنطاوي إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء. وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 حيث تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.

يذكر أن «بالم هيلز» قد وقعت اتفاقية مع «ڤاليو»، المنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي «هسيندا باي» و«هسيندا وايت» بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر. ويأتي ذلك على خلفية جهود المجموعة لتعزيز أوجه التضافر والتعاون بين مختلف شركاتها التابعة حتى تقدم لعملائها من الشركات والأفراد باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022 وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات

الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه. وواصلت المجموعة المالية هيرميس تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب. وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

عمر سلامة

مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-osalama@efg

قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

عن شركة بالم هيلز للتعمير

تأسست شركة «بالم هيلز للتعمير» (PHD) عام 1997، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق المصري والمدرجة بالبورصة المصرية. وتقوم الشركة بتطوير تجمعات سكنية متكاملة، حيث تمتلك محفظة أراضي مملوكة لها هي الأكبر والأكثر تنوعًا في سوق العقارات المصري، وتمتد على مساحة تربو على 29 مليون متر مربع. وتتضمن الوحدات التي تقدمها الشركة المنازل الأساسية في مشروعات غرب القاهرة وشرق القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى الوحدات الصيفية في قرى الساحل الشمالي (المطلة على البحر الأبيض المتوسط).

وبنهاية أول تسعة أشهر من عام 2022، قامت الشركة بتسليم 13 ألف وحدة ضمن مشروعاتها القائمة. وتمتلك الشركة حاليًا العديد من المشروعات قيد التطوير في غرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة، وذلك بإجمالي قيمية بيعية تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه مصري. شركة «بالم هيلز للتعمير» مدرجة في البورصة المصرية ويتم التداول عليها تحت رمز "PHDC.CA".

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.