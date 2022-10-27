حقق البنك أرباحاً للربع الثامن على التوالي مؤكداً التزامه بتحقيق النمو المستدام

أعلن بنك لشا ذ.م.م (عامة) ("البنك") عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والتي سجلت صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 63.6 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 2.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصل البنك تحقيق أداء عال يتسم بالمرونة على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي الذي يشهد الكثير من التغييرات والتحديات، حيث تمكن من تحقيق نمو كبير في تدفقات الإيرادات المتكررة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتماشياً مع التوجه الاستراتيجي الجديد الذي يركز على تحصيل الرسوم من الأصول المدارة، ارتفع دخل الرسوم إلى 45.7 مليون ريال قطري محققاً نمواً يستحق الثناء بنسبة 340٪ مقارنة بـ 10.4 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع دخل توزيعات الأرباح بنسبة 36٪ من 10 مليون ريال قطري في نهاية فترة التسعة أشهر من عام 2021 لتصل إلى 13.6 مليون ريال قطري في عام 2022، كما ارتفع الدخل من محفظة الصكوك من 9 ملايين ريال قطري إلى 18.9 مليون ريال قطري مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 110٪.

علاوةً على ذلك، بلغ إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، 4 مليارات ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. كما استمرت قاعدة ودائع البنك في النمو خلال الفترة وشهدت ارتفاعاً بنسبة 16٪ مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بإتمام عملية "إصدار الحقوق" بإضافة 500 مليون ريال قطري إلى حقوق الملكية بنجاح.

في هذه المناسبة، علّق رئيس مجلس إدارة بنك لشا، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني قائلاً: "يواصل البنك نموه عبر أعماله للربع الثامن على التوالي، مما يؤكد على الثقة التي منحنا إياها عملائنا وشركائنا. وقد جاءت نتائج بنك لشا مدفوعة بنهجنا التطلعي وتركيزنا على النمو المستدام، مع سعينا المستمر لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا التي تنمو بشكل سريع. وكان إطلاق الهوية الجديدة للعلامة التجارية خطوة استراتيجية لتسريع النمو وتمييز إنجازاتنا في إطار توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تحقيق المزيد من النمو محلياً ودولياً."

من جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك لشا، السيد عبد الرحمن توتونجي: "حقق بنك لشا نتائج قوية في نهاية هذا الربع حيث واصلنا تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة الهادفة إلى دعم النمو. وتؤكد هذه النتائج قدرة البنك على الصمود في ظل المناخ الاقتصاد العالمي الصعب وأثره على معنويات المستثمرين. ويسعدنا الإعلان عن نتائج مالية إيجابية والتأكيد على استمرار المحافظة على مستويات جيدة من السيولة تساعد في تعزيز ميزانيتنا العمومية بفضل الممارسات الحكيمة والصارمة."

بنك لشا ذ.م.م (عامة) الذي كان يعرف سابقاً باسم بنك قطر الأول، هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

#بياناتشركات

- انتهى -