الصقر: أرباح الوطني-البحرين تؤكد نجاح استراتيجية التنويع في دعم أرباح المجموعة والحد من المخاطر

سنواصل التوسع في الأسواق التي نعمل بها والتركيز على الاحتفاظ بتفوقنا الرقمي وتكامل خدماتنا

فردان: نخطو بثبات نحو تعزيز مكانتنا داخل البحرين وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا

البيئة التشغيلية في البحرين أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد

حقق بنك الكويت الوطني- البحرين أرباحاً صافية بلغت 63.38 مليون دينار بحريني (ما يعادل 51.7 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع 54.84 مليون دينار بحريني (ما يعادل 44.68 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من العام 2022.

وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين 6.75 مليار دينار بحريني (ما يعادل 5.51 مليار دينار كويتي) بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 7.05 مليار دينار بحريني (ما يعادل 5.75 مليار دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 15% لتبلغ 1.15 مليار دينار بحريني (ما يعادل 940 مليون دينار كويتي)، وانخفضت ودائع العملاء بواقع 4% لتبلغ 2.95 مليار دينار بحريني (ما يعادل 2.405 مليار دينار كويتي) مقارنة مع 3.080 مليار دينار بحريني (ما يعادل 2.51 مليار دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق تعليقه على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال النصف الأول من العام 2023، ويعكس نمو الأرباح رغم استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم، ما يتمتع به البنك من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي."

وأكد الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة خلال السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو، والتركيز على الاحتفاظ بالتفوق الرقمي وتقديم أحدث الحلول المصرفية على صعيد كافة قطاعات الأعمال، جنباً إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة والحد من المخاطر.

وأشار إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة تنافسية فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، ما يعزز من تكامل ما تقدمه من خدمات، ويوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية.

وأكد الصقر على أن الوطني- البحرين يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني ستواصل التوسع في الأسواق التي تعمل بها، بما يعزز من مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للبنك من أجل تحقيق نمو مستقبلي مستدام

ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين السيد/ علي فردان: "جاءت نتائج البنك في النصف الأول من العام 2023 جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية."

وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.

وأكد الفردان على أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموماً في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي (509.1 مليون دينار كويتي) في العام 2022، في حين بلغ صافي موجودات البنك 118.6 مليار دولار أميركي (36.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.2 مليار دولار أميركي (3.4 مليار دينار كويتي).

ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والامارات.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1

• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: A+

• وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A