البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لبيع "داينيزي" Dainese SpA إلى شركة الاستثمار العالمية "كارلايل" Carlyle (NASDAQ: CG) مقابل 630 مليون يورو.

أُسست "داينيزي" عام 1972، وهي شركة رائدة في مجال المعدات الوقائية والمعدات التقنية للدراجات النارية والرياضات الديناميكية. وللشركة حضور في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأميركتين، وتوزع منتجاتها في أكثر من 100 دولة.

استحوذت انفستكورب على "داينيزي" في يناير 2015 من مؤسسها لينو داينيزي Lino Dainese، وعملت عن كثب مع فريق الإدارة على تعزيز النمو العالمي للشركة وتوسيع مروحة منتجاتها. وفي ظل ملكية انفستكورب، رفعت "داينيزي" مبيعاتها بأكثر من الضعفين لتصل إلى 250 مليون يورو، وزادت الأرباح خمسة اضعاف خلال فترة ملكية انفستكورب للشركة. وعلى مدى أكثر من ست سنوات، تطورت "داينيزي" من شركة إيطالية، تركز على المنتجات، إلى اسم عالمي في مجال حماية ممارسي الرياضات الديناميكية.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب حازم بن قاسم: "قبل ست سنوات عندما استثمرنا في داينيزي، قال المؤسس لينو داينيزي إنه يريد شريكًا لشغفه بشركته وطموحاته. ويسرّنا أن انفستكورب كانت بالفعل هذا الشريك، ففي ظل قيادتنا أتحنا نمو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين أكثر من خمس مرات، وجعلنا الشركة في وضع جيد لتحقيق النجاح المستمر. وسنواصل عملنا على دعم العلامات التجارية الإيطالية المميزة في مسيرتها نحو الريادة العالمية. وتُعَد غوتشي Gucci وريفا بوتس Riva Boats وداينيزي Dainese مجرد أمثلة على أفضل الشركات الإيطالية التي تشرفنا بالشراكة معها ودعمها، وهي مهمة ستستمر إنفستكورب في أدائها".

من جهته، قال نيكولا فيراريس، المدير التنفيذي في مجموعة انفستكورب في أوروبا للاستثمار في الشركات الخاصة: "عام 2015، رأينا فرصة لتحويل علامة تجارية قوية وشركة تركز على المنتجات إلى منصة عالمية، وذلك من خلال إضفاء الطابع الاحترافي على الشركة، ودفع التوسع الدولي العضوي وتنفيذ عمليات الاستحواذ. وكان من دواعي سروري العمل مع قيادة داينيزي، ونتمنى لكريستيانو وفريقه استمرار النجاح في المرحلة التالية من مسيرة النمو".

وعلّق كريستيانو سيلاي، الرئيس التنفيذي لـ"داينيزي"، قائلاً: "كانت إنفستكورب شريكًا حقيقيًا لنا على مدار السنوات الست الماضية ودعمت تحول داينيزي التي أصبحت الآن في وضع جيد لتحقيق مزيد من التوسع الدولي".

منذ العام 2012، استثمرت إنفستكورب 1.6 مليار يورو في شركات بأنحاء أوروبا. ويأتي البيع الناجح لـ "داينيزي" عقب استثمارات سابقة موفَّقة في علامات تجارية إيطالية أخرى، مثل غوتشي وريفا. وتشمل المحفظة الإيطالية الحالية لشركة إنفستكورب "كلاودكير" CloudCare و"فيفاتيكت" Vivaticket و"كورنلياني" وCorneliani.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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