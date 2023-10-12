دبي: أعلن بنك رسملة للاستثمار المحدود (رسملــة)، وهو أحد البنوك الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة، عن اتمام صفقات استحواذ لثلاثة مباني سكنية في لندن تعزيزاً لمحفظة رسملة العقارية المنوطة بالقطاع السكني في لندن، مع التركيز بشكل أساسي على القطاعات الفرعية المزدهرة والتي تضم الشقق الفندقية ومشاريع البناء السكنية بهدف التأجير في لندن.

116-118 تشانسري لين هو أحد المباني المستحوذة مؤخراً وهو مشروع تطويري فاخر جديد يضم 14 شقة عالية الجودة، حيث يقع المشروع في مكان مثالي داخل المحور المركزي للمنطقة القانونية في لندن، كما يتمتع العقار بموقع متميز في مكان حيوي، بمقربة من معالم لندن الجذابة ومراكز الترفيه المتنوعة ومؤسسات تعليمية رفيعة المستوى وبعض المعالم الأكثر شهرة على مستوى العالم.

رحب مبنى هاميلتون هاوس الواقع في في مدينة هيميل هيمبستيد أوائل ضيوفه في يناير من العام الجاري، وهو عبارة عن مبنى يضم 79 شقة لتوفر تجربة معيشية عالية الجودة لمختلف الأجيال. وقد تم تحويل مبنى هاميلتون هاوس من مبنى مكاتب إلى مبنى سكنب في عام 2022، ليوفر بذلك مساحات مشتركة مرنة وخدمات دعم، بما في ذلك خدمات مساعدة وتوجيه عامة وصالة ألعاب رياضية وقاعة للسينما ومنطقة طعام مشتركة مجهزة تجهيزاً متكاملاً بطابع عصري، بالاضافة إلى مقهى وصالة للراحة والاستجمام للمقيمين. إن هذا الاستحواذ يؤكد على تفاني رسملة في الرقي بجودة الحياة اليوية والتزامها بتقديم تجارب معيشية استثنائية.

إن مقترحات استراتيجية رسملة الخاصة بالقطاع السكني في المملكة المتحدة تتعزز بشكل كبير من خلال حصتها الإستراتيجية في فيريديان ابارتمينتس، وهو مشغل رائد في القطاع السكني ويتمتع بسجل حافل يمتد على مدار 20 عاماً؛ حيث تحتوي محفظة فيريديان ابارتمينتس ما يقارب 500 وحدة سكنية في لندن والمناطق المحيطة بها، ويقودها فريق إدارة متمرس يتمتع بخمسة وعشرين عاماً من الخبرة في قطاع الشقق الفندقية.

صرّح دومينيك شيري، الرئيس التنفيذي لفيريديان ابارتمينتس قائلاً: "يُسعدنا إضافة هذه الأصول الجديدة الرائعة إلى محفظتنا العقارية في لندن والتي تضم مشاريع بناء سكني بهدف التأجير وشقق فندقية؛ حيث تتمع المباني الجديدة بمواقع متميزة، كما تمثل العلامات التجارية بشكل جيد للغاية."

وأضاف هارون أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رسملة للاستثمار المحدود: "نعمل بشكل وثيق مع المطورين لتعزيز محفظتنا العقارية من المشاريع السكنية في لندن؛ إذ أن توطيد هذه العلاقات يتيح لمستثمرينا فرصة الدخول في هذا القطاع الواعد والاستفادة من مستويات التقييم الجذابة، لا سيما في ضوء الأوضاع الراهنة. وأودّ أن أشكر كلا من شركة تراورز اند هاملينز وشركة مانترا كابيتال وشركة أبليبروب على العمل الدؤوب بلا كلل بالنيابة عنا وعلى جهودهم في إتمام هذه الصفقات."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة رسملة

مجموعة رسملة هي إحدى الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة وتعمل في الأسواق العالمية منذ عام 1999. وهي تستثمر بشكل مباشر وبالاشتراك مع المؤسسات الاستثمارية الخليجية بما في ذلك البنوك وصناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات العائلية والشركات والمؤسسات الحكومية. يقع مقر بنك رسملة للاستثمار المحدود في مركز دبي المالي العالمي ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وهو شركة تابعة تملكها بالكامل مجموعة رسملة. يشار إلى الشركات التابعة الرئيسية لمجموعة رسملة بالتبادل باسم "رسملة" و "مجموعة رسملة". للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.rasmala.com.