القاهرة : أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 11 مليار جنيه خلال النصف الأول الفترة من (يناير إلى يونيو) عام 2022 بنسبة نمو سنوي 63%، لتفوق القيمة المستهدفة خلال هذه الفترة، يأتي ذلك بفضل تنوع محفظة مشروعات الشركة في شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وتميزها بتصميمات عالمية وبالإضافة الي تطبيقها لعلم السعادة في جميع المشروعات.



وبفضل هذه المبيعات الضخمة لشركة ماونتن فيو خلال النصف الأول من عام 2022- والتي تعد أكبر مبيعات للشركة في تاريخها خلال فترة 6 شهور- تحافظ الشركة على مكانتها ضمن كبرى شركات التطوير العقاري في مصر من حيث المبيعات ومحفظة المشروعات المطورة، يأتي ذلك استكمالًا لمسيرة نجاح "ماونتن فيو" على مدار 17 عامًا في تطوير مشروعات متنوعة حازت على ثقة 20,000 عائلة.



ونجحت ماونتن فيو في بيع 2,843 وحدة سكنية خلال فترة النصف الأول من عام 2022، وتصدرت مشروعات غرب القاهرة قائمة المبيعات بإجمالي 1,396 وحدة بقيمة أكثر من 4 مليارات جنيه مقسمة بين مشروعات ماونتن فيو آي سيتي بمدينة السادس من أكتوبر ، ماونتن فيو أكتوبر بارك وتشيل أوت بارك، يليها مشروع ماونتن فيو آي سيتي بالتجمع الخامس، والذي استحوذ على مبيعات بقيمة حوالي 3.5 مليار جنيه.

قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن تحقيق ماونتن فيو أعلى مبيعات في تاريخها خلال فترة النصف الأول من عام 2022 جاء نتيجة رؤية الشركة على مدار الـ17 عامًا الماضية في تنفيذ مشروعات بهندسة معمارية ومناظر طبيعية صممتها كبرى الشركات العالمية، ونشر علم السعادة في المشروعات المختلفة، وهو ما جعلها واحدة من كبرى الشركات العقارية في مصر، وحازت على ثقة الآلاف من عملاء الشركة.



وأضاف :"نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تطوير محفظة مشروعاتنا القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة لإنشاء مجتمعات حيوية ومنتجة في مشروعاتنا، من خلال تصميمات تضيف قيمة حقيقية لحياة من حولها بأفضل الأساليب والآليات الممكنة مع تطويع الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة التطورات المهولة التي يمر بها القطاع والالتزام بخطط البناء الطموحة".



قال المهندس وائل عز، رئيس القطاع التجاري بشركة ماونتن فيو، إن الشركة كانت تستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، ونجحت في تحقيق مبيعات تفوق القيمة المستهدفة لتصل إلى 11 مليار جنيه، وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة خلال فترة 6 شهور، بنسبة نمو سنوي 63% وهي كذلك أعلى نسبة نمو سنوي، لتنجح الشركة في تجاوز تأثير تداعيات الاقتصاد العالمي على السوق العقاري المصري.



أضاف "عز"، أن الشركة ستعمل على مواصلة تنشيط المبيعات خلال فترة النصف الثاني من العام الجاري للوصول إلى المبيعات المستهدفة بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري، مع استمرار دور ماونتن فيو في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه لتشغيل المزيد من العمالة وزيادة الناتج القومي وتلبية الطلب على الوحدات السكنية.



وفي الوقت نفسه نجحت شركة ماونتن فيو في تسليم أكثر من 1200 وحدة سكنية لعملائها خلال النصف الأول من عام 2022، استحوذ مشروع آي سيتي بالقاهرة الجديدة على الغالبية العظمى بإجمالي 800 وحدة، يأتي ذلك نتيجة خطة الشركة لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال عام 2022 لتنمية محفظة المشروعات المتنوعة.

#بياناتشركات

- انتهى -