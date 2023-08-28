سجلت شركة بالمز الرياضة إنجازات نوعية وقيمة تراكمية لعقود الخدمة طويلة الأجل وصلت إلى 770 مليون درهم.

تمتد فترة التعاقد الى أربع سنوات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن فوزها بتجديد عقد خدمات التدريب وذلك لمدة أربعة أعوام وبقيمة 62.8 مليون درهم. مما يجعله أطول مدة عقد فردي في تاريخ بالمز الرياضية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستزود شركة بالمز الرياضية فريقاً من الخبراء الرياضيين المختصين ليقدموا برامج تدريب متكاملة ومتخصصة، حيث ان هذه البرامج ستتضمن منهجيات تدريب تم تطويرها حديثًا وأقرها خبراء بارزون في هذا المجال - ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع الحكومي. وتمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في التزام بالمز الرياضية بتقديم التميز في خدمات اللياقة البدنية والتدريب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شهادة على حضور الشركة المتنامي باستمرار في صناعة الرياضة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستزود شركة بالمز الرياضية فريقاً من الخبراء الرياضيين المختصين ليقدموا برامج تدريب متكامل ومتخصص تركز على تمارين رياضة الجمباز، وهو نهج يعتمده الخبراء والرواد في هذا القطاع ويفضله عشاق اللياقة البدنية المعاصرون. وتؤكد هذه الشراكة حرص بالمز الرياضية على تقديم أفضل خدمات اللياقة البدنية والتميز في مجال التدريب الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: "تظهر الحكومات في المنطقة اهتماماً بتنمية وتطوير قدرات كوادرها البشرية في كافة المجالات، متجاوزة نطاق التدريب الوظيفي والخدمات المعتادة، ويأتي تجديد هذا العقد لأربع سنوات إضافية كشهادة تعكس الأهمية التي تمنحها حكومة دولة الإمارات للياقة البدنية لموظفيها ضمن أبرز أولوياتها."

ولقد تم تصميم البرامج التدريبية التي تقدمها بالمز الرياضية لتمكين الأفراد من خلال التطوير المستمر للياقة البدنية والسمات العقلية المصاحبة اللازمة لتلبية المتطلبات والتحديات التي يوجهها كل فرد في مجاله. وتعد هذه المبادرة بمثابة مثال رئيسي للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، مما يسرع تقدمنا نحو بناء مستقبل أكثر قوة واستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 8 المدرجة في سوق ابوظبي المالي التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

www.palmssports.com

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.