أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025:

سجّلت الإيرادات للنصف الأول من 2025 والمنتهي في 30 يونيو 2025 زيادةً قدرها 39.2% على أساس سنوي، حيث بلغت 925.4 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 664.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من 2024 .

بلغت الأرباح الصافية للنصف الأول من عام 2025 قبل احتساب ضريبة الشركة 6 . 266 مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 6 . 31 % مقارنةً ب 202.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024.

. مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة . % مقارنةً ب 202.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7.5% من 7,342.8 مليون درهم إماراتي في 30 يونيو 2024 ليصل إلى 6,832.9 مليون درهم إماراتي في 30 يونيو 2025.

مليون درهم إماراتي في 30 يونيو 2024 ليصل إلى مليون درهم إماراتي في 30 يونيو 2025. ارتفعت الربحية لكل سهم بنسبة 1 . 33 % من 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024 إلى 74 . 5 فلس في النصف الأول من عام 2025.

أهم المستجدات

إطلاق "مشروع داون تاون ريزيدنسز" في الربع الثاني من العام، كأحد أطول المشاريع السكنية العمودية في دولة الإمارات، بارتفاع يصل إلى 445 متراً ووحدات سكنية بتصاميم معمارية متطورة.

تطلعات إيجابية ورؤية واعدة للنصف الثاني من العام، مدعومة بتسليم خمسة مشاريع كبرى

و نموذج تشغيلي متميّز قائم على الكفاءة و التنفيذ السريع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من عام 2025، مما يسلط الضوء على أداء متّسق قوي وكفاءة تشغيلية عالية.

وسجّلت ديار زيادةً بنسبة 31.6% حيث بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 266.6 مليون درهم إماراتي ، في دلالة واضحة على قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.

وتجاوز أداء الشركة توقعات السوق بفارق ملحوظ، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 39.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 925.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 664.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية للشركة في تنفيذ المشاريع.

وبلغ معدّل الربحية لكل سهم 5.74 فلس، بعد أن كان 4.31 فلس في النصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت الإيرادات من وحدات أعمال أخرى بنسبة 6.3% وصولاً إلى 170 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، قياساً بـ 159.1 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2024.

و بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2025 إلى 146.8 مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً كبيراً من 125.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2024.

و يتزامن الأداء المالي القوي الذي حققته ديار بعد الإعلان خلال هذا النصف الأول من العام عن إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية، من بينها إطلاق مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز في أم القيوين، وهو أول الوجهات السكنية في الإمارة الشمالية للشركة العقارية الرائدة، ومشروع داون تاون ريزيدنسز في دبي، أحد أطول المجمّعات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على الأداء المتميّز، صرّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "حقّقنا نتائج قويّة خلال هذا النصف الأول من العام، و نجحنا في إطلاق مشاريع مدروسة من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل، كما عملنا على الاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف أنحاء الدولة. و تمكنا من توسيع استثمارات ديار الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، مما أثمر عن عوائد كبيرة وقدّم قيمة استثنائية للمساهمين و الشركاء".

و من خلال رؤيتنا الواضحة ونهجنا الواقعيّ في التنفيذ، نهدف إلى مواصلة مسيرة النمو و التقـدّم من خلال تبنّي استراتيجية قائمة على خلـق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّّة، ومبنية على كســب ثقــة المســتثمرين على المــدى الطويــل. وتبقى توقعاتنا للنصف الثاني من العام تفاؤلية، حيث نؤكد ثقتنا بنهجنا الاستباقي ومشاريعنا المميّزة والتي ستُعزز استقرارنا المالي وتُمكننا من توسيع محفظة أعمالنا و تحقيق نمو مستدام."

ومع استمرار توسيع استثماراتها الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، تعتزم الشركة تسليم ما يقارب 2000 وحدة سكنية كثمرةٍ لخمسة مشاريع كبرى و ذلك في النصف الثاني من العام الجاري. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع زيادة كبيرة في السيولة وأن يكون لها تأثيراً إيجابياً على الاستقرار المالي العام للشركة.

ومن شأن محفظة المشاريع القوية التي تتميز بها ديار أن تدعم إيرادات الشركة وكفاءتها التشغيلية، مما سيعزّز مكانتها التنافسية في سوق يتّسم بطلب قوي من المشترين واهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتدعم الركائز المتينة لاقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب السياسات الداعمة للتوسع والازدهار وبيئة الأعمال المشجّعة، الثقة في مسار النمو الذي تسير عليه شركة ديار.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.