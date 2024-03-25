المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بنجاح، والذي عقد في مقر جي إف إتش بمرفأ البحرين المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

شهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي (0.0062 دينار بحريني، 0.0603 درهم إماراتي) للسهم الواحد. كما وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 3 مليون دولار امريكي من صافي قيمة الزكاة الواجبة من الارباح المستبقاه على ان يتولى المساهمين دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاة.

كما شهد الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2023، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المجموعة للعام السابق. وتمت موافقة المساهمين أيضا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات للعام المالي 2023، مع التفويض بالإفصاح عن أي تعاملات تمت مع كبار المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، أعفى المساهمون أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية تجاه أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأكدوا تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة لعام 2024. كما قام المساهمون بتفويض المجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. سيتألف مجلس إدارة المجموعة من السيد هشام أحمد الريس ،السيد علي مراد علي، السيد درويش عبدالله الكتبي، السيد غازي فيصل الهاجري، السيد عبدالمحسن راشد الراشد، السيد عبدالله جهاد الزين، سمو الشيخة منوة بنت علي آل خليفة، السيد عبدالعزيز عبدالحميد البسام، السيد راشد ناصر الكعبي ، والسيد فواز طلال التميمي.

وصرح السيد غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، "بعد عام آخر من الأداء المالي القوي، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجية المجموعة وتحقيق النمو الشامل. كما يسعدنا أن نعلن أن المساهمين قد وافقوا على صرف أرباح جيدة، فيما تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق القيمة لمساهميها. هذا وسنواصل البناء على هذا الزخم في عام 2024 ونحن ملتزمون بتحقيق مزيد من التقدم والنمو في العام المقبل بمشيئة الله ".

من جانبه قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، "عند التأمل في نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي، نجد أن ثقة ودعم مساهمينا في التوجه الاستراتيجي للمجموعة وأدائها يبعث على الفخر ويمثل حجر الزاوية في نجاحنا. وبدعم من مساهمينا، نحن على استعداد للاستفادة من مشهد الأعمال المتطور والفرص الناشئة، ودفع النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة. معا، سنواصل توجيه مجموعة جي إف إتش نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار وإعلاء روح المواطنة."

في الوقت الحاضر، تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية ما يزيد عن 21 مليار دولار أمريكي من الأصول والصناديق الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

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