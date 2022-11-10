أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

أبرز النتائج المالية لفترة التسعة أشهر للعام 2022

بلغت الإيرادات 2,831.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 17.8% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي حققته مستشفى مدينة برجيل الطبية بنسبة 145.6%

وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 608.4 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 13.2%على أساس سنوي، واستقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند 21.5%. ويعود الفضل في ذلك إلى تحول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمستشفى مدينة برجيل الطبية بشكل إيجابي والنمو الذي حققته قطاعات المستشفيات والمراكز الطبية

بلغ صافي الدخل 205.1 مليون درهم إماراتي، بزيارة بنسبة 61.7% على أساس سنوي، مما يدل على قدرة المجموعة على الوفاء بأولويتها الاستراتيجية وتحقيق عائد للمرضى

ارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 20.4%، مما يعكس قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها لزيادة استخدام الأصول. كما بلغ إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من 4.1 مليون زيارة في فترة التسعة أشهر للعام 2022

واصلت مدينة برجيل الطبية تحقيق نتائج قوية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 145.6%، ويعزى ذلك إلى زيادة إيرادات الرعاية التخصصية الفائقة، بما في ذلك طب الأورام وزراعة الأعضاء

تحسّن المركز المالي للمجموعة مع تحقيق نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2,5 مرة في نهاية الفترة، مع تحقيق تحسن إضافي بعد نهاية الفترة

وتعليقاً على النتائج المالية، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:"انطلقت المجموعة قبل خمسين عاماً مع رؤية واضحة ورغبة في أن تصبح خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى متاحة للجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بهذه الرؤية ونفخر بمساعي تحقيقها، وينعكس ذلك في ما سجلناه من نمو قوي في عدد زيارات المرضى وفي نتائجنا القوية خلال الفترة. وتعتبر اليوم برجيل القابضة في أفضل وضع لها على الإطلاق، بعد أن تمكنت مؤخراً من إضافة سيولة بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال الإدراج الناجح لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، السيولة التي استُخدمت لسداد الالتزامات المالية الحالية للمجموعة، ما يؤهلها للاستثمار في مشاريع مبتكرة، والوصول إلى أسواق جديدة واستكشاف فرص الدمج والاستحواذ وتحقيق مستويات نمو متسارعة."

ومن جانبه، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة:"تعكس نتائجنا قدرتنا على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تركيزنا على رفع مستوى الاستفادة من أصولنا وزيادة مساهمتنا في الرعاية التخصصية المعقدة والفائقة. لقد استثمرنا بشكل كبير في مجالات الرعاية الطبية مرتفعة العائد، بما في ذلك طب الأورام وزرع الأعضاء، التي نلمس ارتفاعاً لافتاً في الطلب عليها محلياً وعالمياً. ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير عبر منشآتنا، لا سيما في مستشفى مدينة برجيل الطبية الرائد، حيث شهدنا نمواً في الإيرادات مكوناً من ثلاثة أرقام وحققنا أرباحاً إيجابية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. وبالمثل، فإن قدرتنا على خدمة جميع المرضى عبر مختلف الشرائح الاجتماعية والديموغرافية خلال رحلة التشخيص والعلاج، عبر كلٍ من مراكزنا الطبية والمستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والصيدليات، تساهم بشكل مستمر في تعزيز الولاء تجاه كافة العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة".

نتائج إيجابية لفترة التسعة أشهر

سجلت برجيل القابضة أداءً إيجابياً في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، مع استمرار هذا النمو خلال العام. ووصلت إيرادات فترة التسعة أشهر من العام 2022 إلى 2,831.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 17,8% على أساس سنوي، مدفوعة بمكاسب الاستخدام في قطاعي المستشفيات والمراكز الطبية، حيث ارتفعت إيراداتهما بنسبة 18.8% و9.1%على التوالي.

ارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 608.4 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، وتم تسجيل هذه الأرباح بهامش ثابت يبلغ 21.5% على الرغم من قيام مدينة برجيل الطبية وغيرها من المرافق عالية النمو بتعيين أطباء إضافيين والاستثمار في منشآتها لتحقيق المزيد من العائدات المستقبلية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات بنسبة 15.8% لتصل إلى 508.1 مليون درهم إماراتي، ويعزى هذا الارتفاع إلى تركيز المجموعة المستمر على الرعاية التخصصية الفائقة وعالية القيمة. كما بلغت نسبة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات 19.4%. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المراكز الطبية بنسبة 13.8% لتصل إلى 76.3 مليون درهم إماراتي، متجاوزة نمو الإيرادات بنسبة 8.4% لتصل إلى 279.1 مليون درهم إماراتي. في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المراكز الطبية بشكل طفيف بنسبة 27.3%.

ارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2022 بنسبة 61.7% ليصل إلى 205.1 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، ويعزى هذا الارتفاع إلى مزيج خدمات المجموعة الذي يوفر عائداً واستفادةً محسنين عبر الشبكة.

مستشفى مدينة برجيل الطبية يحقق عائدات قياسية في قطاع المستشفيات

شكلت إيرادات قطاع المستشفيات نسبة 88.2% من إجمالي إيرادات المجموعة في هذه الفترة، وهي نسبة مشابهة لما تم تسجيله في العام الماضي.

وحقق مستشفى مدينة برجيل الطبية الرائد نمواً قوياً واستثنائياً في فترة التسعة أشهر من العام 2022، مع زيادة الإيرادات بنسبة 145.6% لتصل إلى 524.5 مليون درهم إماراتي، حيث زادت معدلات استخدام سعة العيادات الخارجية إلى 27.6% ونسبة إشغال أسرّة المرضى الداخليين إلى 35.9%. وساهم مستشفى مدينة برجيل الطبية، الذي تم افتتاحه في العام 2020 ويعد أكبر مستشفى خاص في دولة الإمارات، بنسبة 20% من إيرادات قطاع مستشفيات المجموعة في تلك الفترة.

وبصفته مستشفى الرعاية الرباعية الوحيد في المجموعة، يركز مستشفى مدينة برجيل الطبية على الرعاية التخصصية الفائقة، بما في ذلك طب الأورام وزرع الأعضاء وطب الأطفال. ونجح المستشفى بإجراء أول عملية زرع كلية هذا العام وتم الاعتراف به دولياً لعلاجه الناجح لحالة نادرة من متلازمة سيباسيا. ويحظى مستشفى مدينة برجيل الطبية بمكانة رائدة في تقديم الرعاية المعقدة للمرضى المحليين، وعدد محدود ولكنه يتزايد من زوار الدولة بهدف السياحة الطبية.

بُني مستشفى مدينة برجيل الطبية ليستوعب أكثر من 400 سرير، ويتمتع بقدرة كبيرة على النمو في مجالات الرعاية الطبية مرتفعة العائد والتخصصات الفائقة. وتسعى المجموعة من خلال توظيف أفضل الأطباء والاستشاريين في العالم إلى لمواصلة النمو الكبير الذي يحققه مستشفى مدينة برجيل الطبية.

نموذج النمو المترابط يقدم القيمة لمجموعة برجيل

تؤكد نتائج المجموعة لفترة التسعة أشهر القيمة التي يقدمها نموذج أعمال برجيل "Hub & Spoke"، وذلك من خلال مراكزها الطبية الـ 23 التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في المجتمعات، والتي تعزز عدد المرضى الذين يزورون شبكتها المكونة من 16 مستشفى في جميع أنحاء دولة الإمارات. زاد عدد المرضى الإجمالي للمجموعة بنسبة 20.4%، مما يعكس نجاح نموذج أعمالها والنتائج القوية لأصول نمو المستشفيات وإدخال خدمات جديدة، بما في ذلك طب الأورام وأمراض القلب والجهاز الهضمي، وذلك عبر العديد من المستشفيات الرئيسية.

تجديد فريق الإدارة لتعزيز النمو بعد الطرح العام الأولي

في سبتمبر، أجرت مجموعة برجيل القابضة تغييرات على فريق إدارتها التنفيذية وشكّلت مجلساً جديداً للإدارة بمؤهلات عالية المستوى ولجنة استشارية طبية وسريرية. تم إجراء هذه التغييرات قبل الطرح العام الأولي للمجموعة، والذي اكتمل بنجاح بإدراج شركة برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 10 أكتوبر 2022.

تم تعيين مؤسس المجموعة الدكتور شمشير فاياليل رئيساً لمجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، وتولى جون سونيل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. وجدير بالذكر أن جون سونيل انضم إلى برجيل القابضة منذ ما يزيد عن العشر أعوام، وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لعلامتي برجيل وميديور.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

انخفض صافي دين المجموعة بنسبة 42.5% خلال فترة التسعة أشهر من العام 2022، حيث انخفضت القروض والسلف بفوائد بنسبة 34.1% في هذه الفترة. وبلغت نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 2.5 مرة كما في 30 سبتمبر 2022، وذلك قبل إتمام عملية الطرح العام الأولي التي ساهمت بتقليل إضافي في الديون. يبقى التركيز الاستراتيجي لمجموعة برجيل منصباً على تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتحسين عوائد المرضى أكثر من توسعة نطاق انتشار المجموعة.

المناقشة وتحليل الإدارة

التقييم المالي

(فترة التسعة أشهر من العام 2022 المنتهية في 30 سبتمبر 2022)

مليون درهم إماراتي فترة التسعة أشهر من العام 2022 فترة التسعة أشهر من العام 2021 التغيير الإيرادات 2,831.6 2,404.1 17.8% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 608.4 537.3 13.2% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين% 21.5 22.3 (0.8)bp صافي الربح للفترة 205.1 126.8 61.7% هامش صافي الربح % 7.2 5.3 1.9bp مليون درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2022 كما في 31 ديسمبر 2021 التغيير% القروض والسلف بفوائد 2,115 3,208 (34.1) صافي الدين 1,821 3,165 (42.5)

النتائج حسب قطاعات التشغيل

الإيرادات (مليون درهم إماراتي) فترة التسعة أشهر من العام 2022 فترة التسعة أشهر من العام 2021 التغيير% المستشفيات 2,498.5 2,102.4 18.8 المراكز الطبية 276.2 253.2 9.1 الصيدليات 48.7 45.3 7.4 أخرى 8.2 3.1 161.5 إجمالي الإيرادات 2,831.6 2,404.1 17.8

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (مليون درهم إماراتي) فترة التسعة أشهر من العام 2022 فترة التسعة أشهر من العام 2021 التغيير% المستشفيات 508.1 438.8 15.8 المراكز الطبية 76.3 67.1 13.8 الصيدليات 3.7 9.4 (60.9) أخرى 20.3 22.1 (7.9) إجمالي الإيرادات 608.4 537.3 13.2

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 61 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و23 مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.