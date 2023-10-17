الماجد : نمو المؤشرات والارقام يعكس نجاح استراتيجية الأعمال وقوة مركزنا المالي

بوبيان يخطو بقوة نحو تعزيز موقعه الريادي في مجال الخدمات المصرفية الرقميه من خلال تقديم خدمات ومنتجات عالية الفائدة للعملاء

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية المميزة حتى نهاية سبتمبر 2023 محققاً ارباحاً صافية بلغت 61.1 مليون دينار كويتي بزيادة 26% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 13.9 فلس.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد " بحمدالله وفضله قدم بنك بوبيان أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثالث مسجلاً نمواً إيجابياً على كافة المؤشرات والارقام لتعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية والمضي قدماً تجاه تسريع عملية التطوير ورفع الأداء التشغيلي بشكل عام".

واستعرض الماجد أبرز الارقام التى حققها البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 8% فيما بلغت محفظة التمويل 6.1 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 5% وبلغت الإيرادات التشغيلية 163.2 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 7% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي إلى حوالي 11.6%.

وأضاف أن بوبيان حقق أرقاماً مالية قوية منذ بداية 2023 بالرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية التي تواجه العالم وتوابعها من ارتفاع في مستوى معدلات التضخم وذلك لما يمتلكه من استراتيجية ورؤية داعمة لتحقيق نمو مستدام مبنى على أسس ومنهجية واضحة.

وتوجه الماجد بالشكر للإدارة التنفيذية وكذلك جهود جميع العاملين في البنك والتى تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما يبذلوه في سبيل تحقيق أفضل النتائج لتحقيق مؤشرات إيجابية على كافة الاصعدة ليكون العام الحالي مميزاً في مسيرة بوبيان لاسيما مع المزيد من خطط التوسع".

** أكثر من 10 جوائز وتصنيف عالمي

وكان بوبيان قد تمكن وبخطوات ثابتة أن يكون ضمن أوائل المؤسسات المالية الإسلامية ليتوج مع نهاية الربع الثالث بالعديد من الجوائز والتصنيفات العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسات يورومني وغلوبل فاينانس وسيرفس هيرو العالمية.

وحقق البنك أكثر من 10 جوائز وتصنيفات عالمية مختلفة في مختلف قطاعات الأعمال كالتحول الرقمي والخدمات المصرفية الشخصية وتمويل الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية ورقمية رائدة.

** تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

وأكد الماجد ان الفترة الاخيرة شهدت نهجاً متطوراً لخطط موسعة قائمة على معايير تعزيز وإحداث الشمول المالي الرقمي تمهيداً لانطلاقة نمو وتطور سريعة سوف نشهدها على مدار السنوات المقبلة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية.

وأوضح أن بنك بوبيان كان له السبق في وضع اساسيات التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية استطاعت ان تترك بصمتها وتُحدث فارق في القطاع المصرفي الإسلامي وبات لبوبيان تأثيراً مصرفياً ورقمياً واضحاً في صنع مستقبل واعد على مستوى الكويت والمنطقة ككل لاسيما في ظل حدة التنافس بين قطاعات الأعمال.

كذلك أعلن بوبيان مؤخراً عن منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المتوافرة عبر تطبيقه للهواتف الذكية سواء للأفراد أو الشركات مثل إصدار بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع كأول بطاقة من نوعها على مستوى الكويت لتقديم حلولاً ائتمانية لعملائه وإتاحة الفرصة لهم بتجميع الأميال مقابل انفاقهم داخل وخارج الكويت.

كذلك خدمة "تجوري التوفير" الجديدة التي تتيح للعملاء إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي إلى جانب بطاقة بوبيان للعملات المتعددة والتي تتيح إمكانية إضافة 13 عُملة لأهم الوجهات السياحية إلى البطاقة كذلك يُمكن للعملاء إضافة 5 محافظ بعملات مختلفة، والقيام بعملياتهم الشرائية أثناء السفر أو عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.

كما تم طرح خدمة "التعبئة التلقائية للبطاقة" الجديدة والتي تُسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين دون الحاجة الى تعبئتها يدوياً ، كذلك تقديم أفضل باقات حلول الدفع الرقمية المتطورة لعملائه بما يضمن خدمات دفع أكثر تميزاً وشمولية مثل خدمة Google Pay و Apple Pay بالنسبة للأفراد.

Nomo Bank

وأوضح الماجد "واصل Nomo Bank نمو قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة لتوفير حلول تمويلية عقارية رقمية مميزة لعملائه في السوق البريطاني بمزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري للراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة ليكون Nomo أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة" .

واشار إلى انه بالرغم من حداثه Bank Nomo إلا ان ما يشهده خلال الفترة الأخيرة من توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إسهاماً في تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة تُلبي تطلعات واحتياجات عملائنا مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.

حلول تمويلية متكاملة بمزايا تنافسية

وأشار الماجد إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على اساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات.

ويُعد قطاع الشركات جزء لا يتجزء من بنك بوبيان، وفي ظل التحديات التى تتعلق بتقديم مستويات مختلفة من الخدمات والمنتجات للعملاء أصبح هناك ضرورة مُلحة لتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي جميع احتياجات العملاء التجارية سواء كانت لوجستية أو مالية الأمر الذي يعكس ريادته ودوره البارز في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتمويل مشاريع كبرى الشركات والنمو المتصاعد للصناعة التمويلية من خلال توفير كل أدوات الدعم والحلول التمويلية المبتكرة اللازمة للعديد من المشاريع الحيوية لعملائه من قطاع الأعمال.

ويواصل بوبيان دعمه لعملاءه من المبادرين ورواد الأعمال المحليين من خلال تقديم باقة من الحلول المصرفية المتكاملة والمزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة معاملاتهم المصرفية بسلاسة وسهولة، وتم الإعلان مؤخراً عن توفير خدمة SoftPOS من خلال تطبيق نقاط البيع من كي-نت لإتمام عمليات الدفع من أي بطاقة كبديل لأجهزة نقاط البيع التقليدية لنُساهم في دعم قائمة الحلول والخدمات المصرفية ونعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.

كذلك التحديث الأخير لخدمة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقمياً ليشمل عدد من حلول الدفع الجديدة اغلبها يُطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة "جدولة المدفوعات"، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إعداد روابط دفع تُرسل في أوقات الدفع المستحقة المحددة سواء أسبوعية أو شهرية وحتى سنوية مع إمكانية إعادة إرسالها مرة أخرى كتذكير في حال عدم الاستجابة والدفع في المرة الأولى.

وعن e-Pay Mandoob، اختص بها بوبيان لتكون الأولى ايضاً من نوعها على مستوى الكويت من شأنها الحفاظ على سرية حسابات الشركة وأن يكون صاحب الشركة أو المسؤول هو المختص الوحيد للاطلاع على مجرى المعاملات على ان يقوم مندوب الشركة فقط بمتابعة تحصيل المدفوعات.

كما واصل البنك تعزيز شبكة خدماته المصرفية من خلال التوسع في فروعه وأجهزة السحب الآلي وأجهزة للصراف الآلي التفاعلي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعاً وذلك لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه على مدار الساعة لاسيما من خلال قنواته الرقمية لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.

المسؤولية الاجتماعية

وواصل البنك برامج مسؤوليته الاجتماعية وترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته لإيصال رسالة محددة جعلته الأقرب دوماً إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال مساهماته المختلفة في تعزيز الوعي المجتمعي لنكون في النهاية نموذجاً يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وتمثل شراكة بنك بوبيان الحصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلامياً بأسم بو جراح خير مثال على النهج الاستباقي المُتبع لدى البنك لتهدف هذه الشراكة إلى القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تُركز على حماية النظام البيئي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية ذلك ضمن الحملة التي أطلقها يوسف العمران تحت شعار #بوجراح_يغير.

بالإضافة إلى فعالية Boubyan Adventurefest الرياضية التي نظمها بوبيان بجزيرة فيلكا بمشاركة عدد من عملاءه الشباب من محبي الرحلات والمغامرات الاستكشافية ضمن مساهماته البارزة لتعزيز التوعية الصحية والرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل مستمر لجعلها أسلوب حياة.

واستمر البنك في دعم موارده البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في كل ما حققه من إنجازات، من خلال الخطط الاستيراتيجية والأكاديميات التدريبية والبرامج المميزة والشهادات العالمية التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.

الكوادر

كادر 1

استمر البنك للعام الثالث على التوالي في دعم حملة ( لنكن على دراية ) التى أطلقها بنك الكويت المركزي وإتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية

كادر 2

رعى بوبيان العديد من المعارض الوظيفية مؤخراً في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل و تدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي

كادر 3

واصل البنك دعم موارده البشرية لاسيما الوطنية التى بلغت نسبتها أكثر من 80% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان -

المبالغ بالمليون د.ك

التغير سبتمبر 2022 سبتمبر 2023 المؤشــر 26% 48.6 61.1 صافي الأرباح 7% 153.1 163.2 الإيرادات التشغيلية 8% 5,807 6,287 ودائع العملاء 5% 5,814 6,088 محفظة التمويل 6% 7,757 8,201 الأصول

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- انتهى -