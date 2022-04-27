دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك "المشرق"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.

أبرز النقاط:

نمو قوي في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1.6 مليار درهم إماراتي نتيجة زيادة صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي فضلاً تحسّن الدخل من الرسوم والعمولات. لا يزال معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي مرتفعاً عند 47.0 % (47.6% اعتباراً من ديسمبر 2021). بلغت الأرباح التشغيلية 894 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 13.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2021 نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي. ارتفعت الأرباح الصافية في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 606 مليون درهم إماراتي مقابل 43 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة في صافي الأرباح نتيجة لانخفاض مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 64.5% على أساس سنوي.

سيولة كافية ومركز مالي قوي ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 104.2 مليار درهم إماراتي. بلغت نسبة الأصول السائلة 29%، حيث وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 48.9 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2022. وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 14%.

نمو محفظة القروض شهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 3.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 182.6 مليار درهم إماراتي، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 5.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 86.3 مليار درهم إماراتي. حافظت نسبة القروض إلى الودائع على استقرارها عند 82.8% في نهاية مارس 2022.

تحسن بيئة الائتمان انخفضت مخصصات القروض المتعثرة من 711 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 إلى 252 مليون درهم في الربع الأول لهذا العام. انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.6% في نهاية مارس 2022، مقابل 5.2% في نهاية ديسمبر 2021. بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 6.4 مليار درهم، وتم تحسين معدل تغطية القروض بنسبة 131.6% في 31 مارس 2022 مقابل 128.2% في ديسمبر 2021.



قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: "لقد بدأنا عام 2022بشكلٍ جيد، حيث تمكنّا من تسجيل نمو قوي في الربع الأول من العام 2022 على أساس سنوي عبر جميع المقاييس الرئيسية، فضلاً عن تسجيلنا انخفاضاً كبيراً في تكلفة المخاطر وفي زيادة الدخل التشغيلي.

ولعبت الاستراتيجيات الرقمية والتشغيلية للبنك دوراً محورياً في تحسين أدائنا في الربع الأول، مع إطلاقنا لخدمات ومنصات جديدة تعكس الخبرة الطويلة التي يتمتع بها البنك وتوجهه لإعادة صياغة مستقبل المدفوعات في جميع أنحاء المنطقة، والتزامه الراسخ بإطلاق واستغلال المزايا الهائلة التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي. وفي سياق مسيرتنا المتواصلة على هذا الصعيد، فقد عمل البنك على إبرام شراكات جديدة ونفذ العديد من الاستثمارات خلال الربع الأول من العام لتعزيز قدراته في مجال واجهة برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية كخدمة.

وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية، استطاع المشرق تحقيق تحسينات كبيرة في صافي الأرباح، ويعزى ذلك جزئياً إلى مواصلة النمو في محفظة القروض، وارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي.

ولم تُترجم الجهود الدؤوبة التي بذلها جميع موظفي المشرق في تحقيق نتائج مالية ممتازة في الربع الأول من العام وحسب، بل أدّت أيضاً إلى فوزنا بمجموعة من الجوائز عن أفضل الخدمات المقدمة، والتي أكدت مجدداً على المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المشرق كبنك رائد في المنطقة، وكلاعب أساسي في القطاع المصرفي على الصعيد المحلي في العديد من دول المنطقة. كما أحرزنا تقدماً ملموساً في مجال توسيع وتعزيز نهج التنوع والشمولية على مستوى المجموعة ككل، استناداً إلى النموذج التشغيلي الذي تبنيناه للعمل من أي مكان.

ونحن على ثقة من أن المشرق سيسعى خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، إلى تعزيز تواجده في الفضاء الرقمي، ومكانته البارزة كمستشار وشريك موثوق لعملائنا من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية. إضافة إلى ذلك، سيعمل البنك على توظيف تركيزه المتواصل على تطوير حلول رقمية متقدمة في المساهمة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة وجميع من يعيش ويعمل على أرضها."

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق:"استهل المشرق عام 2022 بالبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها البنك خلال العام السابق، فقمنا بتنفيذ سلسلة من الاستثمارات الموجهة التي استهدفت القوى البشرية والخدمات والتقنيات. واستطاع هذا النهج الاستراتيجي تحقيق زيادة في القروض والسلف منذ بداية العام بنسبة 5.9% لتصل إلى 86.3 مليار درهم بحلول 31 مارس.

كما شهد البنك نمواً كبيراً في الدخل التشغيلي في الربع الأول من العام بارتفاع بنسبة 11% على أساس سنوي ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي نتيجة النمو القوي في حجم الأصول على امتداد مختلف القطاعات. كما نجح نموذجنا التشغيلي الرشيد في خفض تكاليف المخاطر بنسبة 65%، الأمر الذي أسفر بدوره عن زيادة في صافي الأرباح لتصل إلى 606 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 43 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021.

من ناحية أخرى، حصل المشرق على لقب "رائد السوق" في تمويل التجارة في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة للسنة الثانية على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني السنوي لتمويل التجارة 2022، إذ واصلت أعمال تمويل التجارة في البنك تصدّر سباق التحول الرقمي في الربع الأول. كما حصل البنك أيضاً على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نمواً في مجال الخدمات المالية في الشرق الأوسط" وفق تقرير شركة "براند فاينانس"، ليعكس بذلك التقدير المتزايد من قبل العملاء لمستوى الخدمات الرفيع التي يقدمها البنك والتي نسعى من خلالها لتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، وتسهيل وصولهم إلى منتجاتنا وخدماتنا المتميزة.

وقد استفاد البنك أيضاً من العديد من الحلول الرقمية خلال الربع الأول، لتقديم العديد من الابتكارات في مختلف قنوات خدمة العملاء والأنظمة التشغيلية للمكاتب الخلفية، بما في ذلك تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف البصري على الحروف والبلوك تشين. ونحن واثقون بأن هذه التقنيات والقدرات الجديدة ستضمن قدرة البنك على الاستمرار بتوفير جميع متطلبات التمويل التجاري للأفراد والشركات على السواء، وتزويدهم بمجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة باستمرار.

كما مثل إطلاق منصة "نيوباي" NEOPAY في شهر مارس الفائت إنجازاً جديداً للمشرق أسهم في ترسيخ دوره الهام كداعم رقمي لنجاح الأعمال. وتستفيد المنصة الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز نمو أعمال المدفوعات في المشرق، من أحدث التقنيات والابتكارات، بما في ذلك معالجة البطاقات وأنظمة قبول المدفوعات لدى التجار، وأنظمة معالجة عمليات نقل الأموال، وأنظمة نقاط البيع.

وأنا سعيد للغاية بأن يتم اختيار المشرق كأحد أفضل 10 أماكن للعمل في عام 2022 من قبل موقع لينكدإن، وسنسعى في هذا الإطار إلى مواصلة تعزيز الكفاءات والمهارات الفريدة التي يزخر بها فريق عملنا والاستفادة منها في توفير قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية.

وأود في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع عملائنا وموظفينا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها، على ولائهم ودعمهم الكبير لنا والذي أسهم دون شك في تحقيقنا لهذه الإنجازات الرائعة خلال الربع الأول من عام 2022."

أبرز المؤشرات المالية:

1) أبرز المؤشرات المالية للمشرق للربع الأول من العام 2022 التوجّه الربع السنوي التوجّه الربع سنوي بيان الدخل (مليون درهم) الربع الأول التغيير % الربع الأول الربع الرابع الربع الأول التغيير % 2022 2021 على أساس سنوي 2022 2021 2021 على أساس ربع سنوي على أساس سنوي صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية 829 698 18.8 829 810 698 2.3 18.8 الرسوم والعمولات 454 449 1.1 454 397 449 14.5 1.1 إيرادات الاستثمارات 18 29 (37.6) 18 3 29 529.5 (37.6) التأمين والعملات الأجنبية وإيرادات أخرى 263 234 12.4 263 299 234 (12.5) 12.4 إجمالي الدخل التشغيلي 1,564 1,409 11.0 1,564 1,508 1,409 3.7 11.0 النفقات التشغيلية (670) (620) 8.0 (670) (711) (620) (5.8) 8.0 الأرباح التشغيلية 894 789 13.3 894 797 789 12.1 13.3 مخصصات القروض المتعثرة (252) (711) (64.5) (252) (24) (711) 952.0 (64.5) مصاريف الضرائب (12) (14) (16.0) (12) (17) (14) (31.0) (16.0) أسهم الأقلية (24) (21) 11.9 (24) (19) (21) 25.6 11.9 الأرباح الصافية خلال الفترة 606 43 NM 606 737 43 (17.8) NM ربحية السهم الواحد (درهم) 3.02 0.24 NM 3.02 3.67 0.24 (17.8) NM الميزانية العمومية (مليون درهم) مارس مارس التغيير % مارس ديسمبر مارس التغيير % 2022 2021 على أساس سنوي 2022 2021 2021 على أساس ربع سنوي من بداية العام حتى تاريخه إجمالي الأصول 182,581 162,253 12.5 182,581 177,054 162,253 3.1 12.5 القروض والسلف 86,295 75,797 13.9 86,295 81,486 75,797 5.9 13.9 ودائع العملاء 104,228 90,205 15.5 104,228 101,483 90,205 2.7 15.5 تمويلات المساهمين 20,369 18,881 7.9 20,369 20,228 18,881 0.7 7.9 أبرز النسب (%) مارس مارس التغيير (نقطة أساس) مارس ديسمبر مارس التغيير (نقطة أساس) 2022 2021 على أساس سنوي 2022 2021 2021 على أساس ربع سنوي من بداية العام حتى تاريخه كفاية رأس المال 14.00 14.44 (44) 14.00 14.50 14.44 (49) (44) رأس المال من المستوى 1 12.86 13.31 (45) 12.86 13.35 13.31 (50) (45) القروض إلى الودائع 82.79 84.03 (123) 82.79 80.30 84.03 250 (123) العائد على الأصول* 1.47 0.12 135 1.47 0.65 0.12 81 135 العائد على الأسهم* 11.94 0.90 NM 11.94 5.15 0.90 679 NM

*على أساس سنوي

الجوائز التي فاز بها البنك في الربع الأول من العام 2022:

جوائز الابتكار المصرفي في الشرق الأوسط و أ فريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر جائزة الإنجاز المميز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط عن التحليلات التفاعلية للبنوك المراسلة.

استبيان مجلة يوروموني لتمويل التجارة 2022 "رائد السوق" في الإمارات العربية المتحدة "رائد السوق" في الشرق الأوسط أفضل خدمة مصرفية -إفريقيا أفضل خدمة مصرفية -باكستان أفضل خدمة مصرفية -قطر

مجلة الأعمال الدولية أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط 2022 أفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط 2022 (أحمد عبد العال)



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