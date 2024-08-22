دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في خطوة استراتيجية تعكس التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي "أراضي دبي" بتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، دشّن سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام للدائرة، منصّة “6005AQARI” بالشراكة مع مركز "إنجاز" أمين التسجيل العقاري، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات العقارية عن بعد من خلال الاتصال المرئي أو رسالة عبر الواتساب، ما يلغي الحاجة إلى زيارات المكتب التي تستغرق وقتًا طويلاً.

وحضر التدشين السيد أحمد السويدي، مدير عام مركز "إنجاز" الأمين العقاري، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من الدائرة.

وفي هذا الصدد قال خليفة السالفة، مدير إدارة ريادة الخدمات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعدّ الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ركيزة أساسيّة لتحقيق الأهداف الطموحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والمتمثلة في ترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم. وتعكس هذه المبادرة أهمية هذا التعاون تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في التكامل والعمل المشترك بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف: "نسعى من خلال التعاون مع مركز "إنجاز"، إلى تقديم خدمات عقارية استباقية وسلسة، تنسجم مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة في دبي. إنّ توفير الخدمات عبر الاتصال المرئي وتطبيق الواتساب يعزز من راحة المتعاملين ويقلل من الحاجة إلى زيارات المكاتب. كما أنّ الحلول والأدوات المقدمة عبر منصّة “6005AQARI” تُمكّن العاملين في القطاع من التركيز على أعمالهم الأساسية، وتتيح للملاك والمؤجرين إدارة عقاراتهم بفعالية، فيما تمنح المستأجرين تجربة سلسة في إدارة اتفاقيات الإيجار والخدمات ذات الصلة".

ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ سهولة إنجاز المعاملات العقارية لجميع الأطراف المعنية وتقديم الدعم المطلوب للمتعاملين بسرعة وفعالية، ما يسهم في توفير خدمات عقارية بأعلى معايير الكفاءة والراحة والموثوقية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.

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