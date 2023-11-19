الشراكة الجديدة تمكّن ايجكس من تشغيل أحدث مرافق التخزين في الدمام لمجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك المأكولات والمشروبات والمواد العامة والبضائع الخطرة.

الرياض: تعلن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية السريعة والحلول الصناعية في الشرق الأوسط، عن اتفاقية شراكة جديدة مع "مدن"، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ومن خلال هذه الاتفاقية، سوف تدير ايجكس خدمات لوجستية واسعة في المركز الصناعي النابض بالحياة في الدمام.

تشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في تطوّر ايجكس منذ إطلاقها في عام 2021، حيث ستدير الشركة اللوجستية، التي تتخذ من السعودية مقراً رئيسياً لها، مرافق تخزين تمتدّ على مساحة 6000 متر مربع في "مدن". وسوف تُستخدم هذه الوحدات لتخزين مجموعة متنوعة من البضائع، بما في ذلك البضائع الخطرة، والمأكولات والمشروبات، إلى جانب المواد العامة.

تعزّز هذه الشراكة مع "مدن" القدرات اللوجستية لدى شركة ايجكس في الدمام، والتي تعدّ مركزاً رئيسياً لقطاعات النفط والغاز والصناعة في المملكة، بالإضافة إلى كونها مركزاً سريع النمو للصناعات غير المرتبطة بالنفط، بما في ذلك المأكولات والمشروبات. وبفضل موقع "مدن" الاستراتيجي، الذي يبعد 55 كيلومتراً عن مطار الملك فهد الدولي، و32 كيلومتراً عن محطة سكة حديد الدمام، و40 كيلومتراً عن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بالترافق مع قدرات ايجكس المتخصصة، سيتم دعم رؤية المملكة لتعزيز النمو الصناعي والابتكار.

وفي هذا السياق، يقول علي الريبي، مدير المستودعات في ايجكس: "بفضل شراكتنا مع "مدن"، سوف تسهم أحدث مرافق التخزين لدينا في تعزيز قدراتنا في إدارة التحديات اللوجستية المعقدة بأمان وكفاءة. وبفضل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، سوف تستمر ايجكس في دعم نمو القطاعات الصناعية وغير النفطية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة، وهو أمر أساسي ضمن جهودنا في ايجكس".

هذا التعاون الاستراتيجي مع "مدن" لا يعزز فقط التزام ايجكس بالتميز اللوجستي، وإنما يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للابتكار وتحسين الكفاءة في إدارة سلسلة التوريد. ومع استمرار ايجكس في توسيع حضورها، فإنها تبقى ملتزمة بوضع معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتسعى إلى تحقيق مستقبل يقوم على الحلول اللوجستية السلسة والآمنة لدفع النمو الصناعي والازدهار.

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حول ايجكس

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية في عام 2021 ، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط. تتواجد شركة ايجكس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والصين. ومع وجود شبكة تضم أكثر من 40 منشأة لوجستية، تقدّم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع وحلول التجارة الإلكترونية والشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. شركة ايجكس هي شراكة بين مجموعة العجلان وأخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط ، وشركة إس إف إكسبرس SF Express ، الشركة الرائدة للنقل والخدمات اللوجستية في الصين.