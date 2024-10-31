خالد القحطاني: إطلاق الشركة الجديدة يُمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة المجموعة لتعزيز حضورها في السوق السعودي

الرياض: أعلنت مجموعة ركاز العقارية عن إطلاق شركة زايا المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية، باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال. يأتي هذا الإطلاق كجزء من استراتيجية ركاز الطموحة التي تهدف إلى تعزيز وجودها في المملكة؛ وتقديم مشاريع عقارية تواكب أحدث التوجهات في التصميم والبنية التحتية.

ويعكس إطلاق زايا التزام المجموعة بتوسيع نشاطها في المملكة وتلبية احتياجاته المتزايدة في قطاعات الإسكان والتجارة. وتركز زايا على تطوير مشاريع عقارية تتميز بالطابع العصري والمبتكر، مع الاعتماد على تقنيات حديثة في البنية التحتية، مما يعزز من كفاءة المشاريع ويوضح قدرتها على تلبية كافة تطلعات احتياجات السوق. فهي تستهدف تحقيق تجربة معيشية متميزة للمواطنين في المملكة، مع مراعاة تحقيق حالة من التناغم بين الفخامة والجودة في كل مشروع. وهي جزء من رؤية المجموعة الأم لتقديم مشروعات جديدة غير مسبوقة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم للسكن العصري للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتمتلك شركة زايا حاليًا خمسة مشاريع رئيسية قيد التطوير، وهي: سكايا، أب سكالا، أب تاون، ومجموعة من المشاريع الأخرى في منطقة الظهران والخبر والرياض، تجمع بين السكن الفاخر والتجارة الحديثة، مع توفير مساحات خضراء ومرافق ترفيهية متطورة، بالإضافة لشاطئ أزايا، وهو Beach Club مخصص لعملاء زايا ليكمل تجربتهم السكنية الفريدة من نوعها، هذا وتعمل زايا على تحقيق رؤيتها التي تتخذ من تطلعات واحتياجات عملائها محورًا أساسيًا لأعمالها، وذلك حرصًا على ترسيخ نموذج أعمالها الرائد في المنطقة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع مبيعات تتجاوز المليار ريال سعودي، مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي يضعها السوق السعودي في مشاريع ركاز العقارية وقدرتها على تقديم منتجات عقارية تلبي تطلعات مختلف الفئات.

وكجزء من خطتها التوسعية في المملكة، تخطط مجموعة ركاز لإطلاق عدة مشاريع رئيسية في قطاع الضيافة في كلا من الرياض وعسير وأبها والأحساء، بإجمالي مساحة تتخطى 800 ألف متر مربع وإستثمارات تتعدى مليار ريال سعودي.

وشاركت ركاز في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إطلاق مشروع The Node باستمارات تبلغ 1.1 مليار ريال سعودي، حيث يعد أكبر مجمع خدمات لوجستية متكامل في المملكة. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات اللوجستية عالية الجودة التي تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتم اطلاق مرحلتين من المشروع حتى الآن، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات تتخطى 1.5 مليار ريال سعودي.

أعرب السيد خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ركاز العقارية، عن سعادته بإطلاق شركة زايا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز حضورها في السوق السعودي.

وقال القحطاني: "نحن فخورون بإطلاق شركة زايا التي نراها جزءًا من استراتيجيتنا الطموحة للتوسع والتطوير. إن إطلاق زايا يأتي في إطار خططنا طويلة الأمد التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي نعتبرها مرجعًا رئيسيًا في جميع مشاريعنا. ورؤيتنا هي أن نكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف المملكة، وذلك من خلال تقديم مشاريع تلبي أعلى المعايير العالمية وتدعم التنمية المستدامة."

وأضاف السيد خالد الورد الرئيس التنفيذي لشركة زايا "إن إطلاق شركة زايا جاء في ظل سعي المجموعة الدائم إلى توسيع نطاق استثماراتها في مختلف القطاعات العقارية، ولنعطي فرصة للتميز بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي من خلال تطوير مشاريع عصرية تسهم في بناء مجتمعات متكاملة تحقق الرفاهية والازدهار لسكانها."

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