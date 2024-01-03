البنتهاوس الفريد فائق الفخامة يمتدّ على مساحة مبنية تبلغ 77,707 قدم مربع ويضمّ المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إميرالد بالاس جروب" المالكة لفندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز" الفاخر عن طرح "البنتهاوس آر 1" (Penthouse R1) الذي يُعدّ أكبر بنتهاوس من نوعه في دبي للبيع مقابل 600 مليون درهم إماراتي.

ويشغل البنتهاوس فائق الفخامة المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز" في نخلة جميرا في دبي التي تُعدّ إحدى أكثر المناطق رُقيّاً في الإمارة، ويمتدّ على مساحة مبنيّة تبلغ 77,707 قدم مربّع، ما يجعله علامة فارقة جديدة في تاريخ العقارات في دبي. ويضع هذا البنتهاوس معياراً جديداً للحياة العصرية، حيث يضمّ ثماني غرف نوم مُصممة بعناية وطاولة طعام فاخرة تتسع لـ 20 شخصاً، وباراً مجهزاً بشكل أنيق، ومجموعة من وسائل الراحة الراقية، ليُوفّر أسلوب حياة مميّز. وتعتزم الشركة تسليم هذا البنتهاوس الاستثنائي الذي صُمِّم بالتعاون مع شركة "يوديزين" العالمية الرائدة في مجال التصميم، خلال 15 شهراً من تاريخ الحجز.

وقال سيران جورجي، نائب رئيس مجموعة "إميرالد بالاس جروب" ومدير المبيعات في فندق "رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز": "يُمثّل هذا البنتهاوس مزيجاً استثنائياً يجمع بين الابتكار المعماري واللمسات الراقية. وصُمِّم هذا الصرح المميّز ليتخطّى حدود المألوف ويُوفر أسلوب حياة تمتزج فيه الأناقة والراحة. ويكتسب طرح هذا البنتهاوس الفاخر أهمية استثنائية، نظراً للمكانة التي تحتلّها دبي في سوق العقارات العالمية والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة بين العديد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونؤمن أنّ بيع هذا المسكن الفاخر سيُشكل علامة بارزة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، ونتطلع إلى مساهمة أكبر في نمو هذا القطاع".

وتُعدّ هذه الوحدة الفاخرة "البنتهاوس آر 1" (Penthouse R1) تُحفةً فنية فريدة تمثّل مزيجاً فريداً بين الفخامة والأناقة، كما يُعدّ خير مثال على الإتقان والتشطيبات عالية الجودة. ويمتاز هذا الصرح بمزيج من العناصر الجمالية المعاصرة والأناقة. ويتميّز بمصعد خاص يفتح مباشرة على الردهة الرئيسية في الطابق الأول، ما يُضفي لمسةً من الرقي إلى تصميمه. ويمتاز البنتهاوس بغرفة طعام ضخمة مع مطبخ مُصمّم وفق طراز تيبانياكي الياباني العريق، ما يُثري تجربة الإقامة فيه. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح منطقة الجلوس الواسعة وصولاً مباشراً إلى الترّاس المركزي الذي يُعدّ مساحةً مثاليةً تتسع لمئات الضيوف للاستمتاع بأفضل الاطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي.

وأُنشئ هذا البنتهاوس وفق رؤية تطمح إلى إيجاد نمط حياة متميّز يضمن تجربة فريدة تُعيد تعريف مفهوم الحياة الحصرية والفاخرة. وتشمل قائمة المرافق الإضافية في البنتهاوس صالة ألعاب رياضية حديثة ومنتجعاً صحياً ومنطقة للاسترخاء والتعافي تضمّ غرفةً منخفضة الحرارة توفّر مزايا علاجية (Cryogenic room) وغرفة مخصصة للاسترخاء (Hay relaxation room). وعلاوة على ذلك، تضمّ المساحة حوض سباحة خارجي وباراً ومنطقةً للشواء، بالإضافة إلى ملعب غولف مصغر يقع داخل الحديقة. وتضمّ المساحة أيضاً صالة سينما داخلية وخارجية وملعب كرة سلة وصالة سيجار وبار يوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على الخليج العربي وأفق المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر البنتهاوس مواقف تتسع لعشر سيارات.

وتُشير العديد من التقارير إلى ارتفاع كبير مُتوقع في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي خلال الأعوام القليلة المقبلة، ما يجعل الإمارة لاعباً رئيسياً فاعلاً في المشهد العقاري العالمي. ويُتوقّع أن تشهد أسعار العقارات في الأسواق الرئيسية مثل نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة1، في حين يُتوقّع أن تشهد الأسواق غير الرئيسية نمواً بنسبة 3.5 في المائة2.

ويُوفّر هذا البنتهاوس الفاخر للمشترين خيارات تخصيص تُتيح لهم اختيار ميزات إضافية رائعة، لتمكينهم من إنشاء ملاذهم الشخصي المفعم بالحياة في قلب مدينة دبي. وتلتزم مجموعة "إميرالد بالاس جروب" بتزويد العملاء بمساكن تجمع بين الأناقة والراحة والفخامة.

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لمحة عن "رافلز"

تأسّست فنادق ومنتجعات وريزيدنسز رافلز في سنغافورة عام 1887 ليجد فيها الضيوف وجهاتٍ تحتفي بعالم من الإمكانيات التي لا حصر لها، فهنا تولد الأفكار ويُصنع التاريخ، وتُسطر القصص والأساطير. في كل عنوان بارز، سيجد الضيوف والمقيمون المتميزون عالماً من الأناقة والسحر، حيث يتخطّى تراث رافلز الشهير وكرم خدمتها كل الحدود. وباعتبارها القلب الأصيل لمختلف الوجهات، تدعم رافلز الفنون والتصاميم الراقية، وتُعزّز الثقافة بجميع أشكالها، ما يُمكّن الضيوف من اكتشافها في الوقت المناسب لهم وبطريقتهم الخاصة. وتُعبّر رافلز عن الالتزام تجاه المجتمعات المحلية من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى دعم الفنون والبيئة بشكل فعال. وعلى مرّ الأجيال، يصلنا الزوار كضيوف، ويغادرون كأصدقاء، ويعودون كعائلة. ويُمكن العثور على رافلز في المواقع الدولية الرئيسية بما في ذلك سنغافورة، وباريس، واسطنبول، ودبي، والدوحة، وجزر المالديف، وأودايبور، وبنوم بنه، وبالي؛ مع افتتاحات رئيسية قادمة في لندن وبوسطن وماكاو والبحرين في عام 2023. وتُعدّ رافلز جزءاً من مجموعة "أكور"، وهي مجموعة ضيافة رائدة عالمياً تضم أكثر من 5,500 منشأة في أكثر من 110 دول، وهي علامة تجارية مشاركة في برنامج الولاء لأسلوب الحياة (ALL - Accor Live Limitless) الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والخبرات.

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