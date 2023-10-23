(دبي): استقبلت وكالة «ريبيوتيشن هاوس»، والتي تُعد واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم في إدارة السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، مشترين محتملين بقيمة اجمالية لعقود الشراء المحتمل أن يبرموها تبلغ 600 مليون درهم، وذلك من أصل 457 زائر لجناحها في «ماركيتينغ مينيا» ضمن فعالية «اكسباند نورث ستار». وأفادت «ريبيوتيشن هاوس» بأن 35 شركة ضمن زوار جناحها عقدت معها اجتماعات حصرية على هامش الفعالية بشأن التعاون المستقبلي. وأكدت «ريبيوتيشن هاوس» أن 4 شركات ضمن هذه الشركات الــ 35 قد تعهدت بالمضي قُدُماً في اجراءات ابرام الشراكة معها.

وتمتلك «ريبيوتيشن هاوس» خبرة في السوق تمتد على مدى 10 سنوات، ساعدت خلالها في بناء سمعة قوية عبر الشبكة الدولية للمعلومات لصالح ما يزيد عن 1000 مؤسسة دولية، تشمل حكومات، كيانات خاصة، مؤسسات غير ربحية، وأفراد. وتشتهر «ريبيوتيشن هاوس» بخبرتها في تحسين وحماية السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، وتطوير برمجيات تستند إلى الذكاء الاصطناعي لرصد، تحليل، والتجاوب في الوقت المناسب مع الإشارات المذكورة عبر الشبكة الدولية للمعلومات. وتتضمن هذه البرمجيات «تطبيق ريبيوتيشن هاوس» لتحليل البيانات عبر الشبكة الدولية للمعلومات على نطاقات ضخمة، و«تطبيق ماي ريبيوتيشن» للشركات الصغيرة وللاستخدام الشخصي.

وعلى هامش «ماركيتينغ مينيا» ضمن فعالية «اكسباند نورث ستار»، عُقِدَت حلقة نقاشية بعنوان «خلق محتوى اجتماعي ديناميكي»، حيث كان المتحدث الرسمي باسم «ريبيوتيشن هاوس» أحد المشاركين فيها. وكان موضوع النقاش في هذه الحلقة هو كيفية خلق محتوى قوي يُحدث دويًا لدى العلامات التجارية ويؤثر في الجمهور.

وقال نيكيتا بروخوروف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى وكالة «ريبيوتيشن هاوس»: «نُعد حديثي العهد نسبياً بالسوق الإماراتية. وقد انبهرنا برؤية الزوار الذين توافدوا على زيارة جناحنا في فعالية «اكسباند نورث ستار» وبحجم تأثير الفعالية. ونتوجه بالشكر إلى كل من زار جناحنا، وخاصةً الزوار الذين عهدوا إلينا بالتعاون المستقبلي. كما نتقدم بالشكر أيضاً إلى كلٍ من «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» ومعرض «جيتيكس جلوبال»، واللذين زودانا بمنصة متميزة لإبراز خدماتنا المتفردة لكلٍ من المؤسسات الحكومية والكيانات الخاصة. وخلال الحلقات النقاشية التي تضمنتها الفعالية، تعلمنا الكثير من الخبراء الإماراتيين، كما أطلعنا المشاركين في الحلقات على الخبرات التي اكتسبناها في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وهونغ كونغ. ولقد تركت الفعالية لدينا انطباعاً دائماً. واستناداً إلى نجاحنا في الفعالية، فإننا نخطط للمشاركة فيها خلال العام المقبل على نحو أكبر، وبخدمات أكثر تخصصية».

وتُعد «اكسباند نورث ستار» و«ماركيتينغ مينيا» بالتعاون مع «جيتيكس جلوبال» أكبر فعالية للمستثمرين في الشركات الناشئة وللتسويق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت شركاء وخبراء دوليين، اقليميين، ومحليين. وقال منظمو الفعالية أن أكثر من 1800 شركة ناشئة عرضت خدماتها ومنتجاتها خلال الفعالية، بينما زارها أكثر من 1000 زائر ينتمون إلى 65 دولة.

وتُعد «ريبيوتيشن هاوس»، والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، واحدة من الوكالات الرائدة على مستوى العالم في إدارة السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، ولها مكاتب في الإمارات، هونغ كونغ، مولدوفا، والولايات المتحدة الأميركية. وتتخصص الوكالة في تحري القضايا المتعلقة بالسمعة ورصد الأداء عبر الشبكة الدولية للمعلومات. ويشمل ذلك إدارة السمعة عبر محركات البحث الشبكي، رصد عدد مرات ذكر الاسم عبر الشبكة الدولية للمعلومات، تحليل السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، استقطاب العُملاء المُحتملين، حذف معلومات من المواقع الشبكية ومحركات البحث، وتقييم المشاركات والتغطية الرقمية.

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