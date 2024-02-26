القاهرة: في إطار استراتيجية الشركة لاستكمال حلقات قطاع الدواجن وللتوسع في الاستثمار الصناعي، افتتحت "كايرو ثري ايه للدواجن"-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري ايه أكبر كيان وطني في مجال الصناعات الغذائية- أحدث مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه بطاقة إنتاجية مبدئية 9 آلاف طن سنويًا، وذلك بهدف زيادة حجم إنتاج الشركة من المصنعات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية عالية الجودة المطابقة للمواصفات العالمية وبأسعار مناسبة.

يأتي ذلك في ضوء جهود مجموعة كايرو ثري ايه لدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة حجم الاستثمارات سنويًا لتوفير احتياجات المستهلك المصري من المنتجات الغذائية، وتصدير الفائض للخارج، وتماشيًا مع خطة شركة كايرو ثري ايه للدواجن لتعزيز الحصة السوقية بقطاع مصنعات الدواجن للحفاظ على ريادتها للإنتاج الداجني في مصر.

حضر مراسم افتتاح مصنع مصنعات الدواجن كل من السيد/ إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن، والسيد/ محمد عارف، المدير العام، وعدد من قيادات الشركة.

يقع مصنع شركة كايرو ثري ايه للدواجن لإنتاج مصنعات الدواجن بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 9 آلاف طن من المخطط زيادتها إلىى 18 الف طن ومزود بأحدث خطوط الإنتاج والموردة من إحدى الشركات العالمية، وينتج المصنع :(ناجتس، ستربس، فيليه، بانيه، برجر الدجاج، دبابيس، جناح، وجبة فراخ كاملة)، كما يضم المصنع معمل لخلط البهارات لتجهيز تتبيلات الدجاج لمنتجات الدواجن المصنعة.

ولضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، يتبع المصنع نظام Biosecurity الحديث لضمان السلامة الغذائية والتعقيم قبل دخول المصنع والتغليف الآلي للمنتجات، ويتم مراقبة المصنع بالكامل بواسطة كاميرات متصلة بغرفة مراقبة مركزية لضمان الجودة، إضافة إلى ذلك يتم تدريب العاملين بشكل مستمر على أحدث الأساليب والمعايير العالمية، ويوفر لهم ملابس وأدوات تعقيم لضمان سلامتهم وسلامة المنتجات.

قال السيد/ إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن، إن افتتاح مصنع مصنعات الدواجن يمثل خطوة رئيسية في استراتيجيتنا نحو تحقيق تكامل في كل حلقات الإنتاج بداية من تربية وتسمين الدواجن وإنتاج الأعلاف وحتى تصنيع المنتج النهائي سواء الدواجن الحية أو المبردة وكذلك المصنعات.

وطرحت شركة كايرو ثري ايه، مصنعات دواجن في السوق المصرية لأول مرة عام 2021، تحت اسم العلامة التجارية "شهد"، ونجحت خلال وقت قياسي في الاستحواذ على حصة متقدمة بقطاع المصنعات، مع استمرار الريادة في قطاعي الدواجن الحية والمبردة؛ لتقدم للمستهلكين سلة متنوعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

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نبذة عن مجموعة كايرو ثري ايه:

تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية، يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وشركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.