في إطار حملة الهيئة الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات

أبو ظبي: نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة العمل التعريفية الثانية في دبي حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال" والتي يستمر عقدها حتى نهاية العام الحالي. وقد لاقت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 600 مشارك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق ضريبة الشركات.

وتأتي هذه الورش ضمن حملة توعوية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر الوعي الضريبي والتواصل الفعال مع دافعي الضرائب بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم لتقديم المعلومات اللازمة والإجابة على استفساراتهم.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "شهدت ورشة اليوم مشاركة عدد هام من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بضريبة الشركات مما يعكس أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي اللازم وتقديم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات وتنفيذ أحكامه حتى يتمكن الخاضعون للضريبة من الاستعداد للوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية."

وأضاف البستاني: "تهدف مختلف الأنشطة والورش التي تنظمها الهيئة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقناها في أعقاب تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات إلى توفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة وتعزيز مرونة الإجراءات الضريبية، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار الأعمال تساعد على الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية للدولة."

وخلال ورشة "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال" المنعقدة في دبي، أوضح ممثلو الهيئة أهمية استحداث دولة الإمارات لنظام تنافسي لضريبة الشركات تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير العالمية والممارسات الدولية، كما وأكدوا أن من شأن هذا النظام الضريبي تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار يساهم في الارتقاء بمنظومتها المالية والاقتصادية.

وقام ممثلو الهيئة باستعراض أهم المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة. وشملت العروض التوضيحية التي قدموها شرحًا مفصلاً عن الجدول الزمني لتطبيق الضريبة والآليات المرنة التي تتبعها الهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الشركات والأعمال من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال وتساعد قطاعات الأعمال على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات الضريبية المتعارف عليها عالمياً.

ومن أهم الموضوعات التي تمت تغطيها خلال الورشة، معايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المفروضة والفترات الضريبية، بالإضافة إلى تسهيلات الأعمال الصغيرة التي يتيحها القانون لدعم الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يسمح للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات باختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 مليون درهم.

كما تضمنت العروض التوضيحية مواضيع أخرى منها آليات وشروط تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، بالإضافة إلى تحديد الدخل الخاضع للضريبة، والأحكام الانتقالية، وأعمال وأنشطة أعمال الأفراد الخاضعين للضريبة، وشروط المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم، وشروط تشكيل المجموعة الضريبية، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات. كما قام ممثلو الهيئة بالرد على استفسارات المشاركين وأسئلتهم حول ضريبة الشركات.

ودعت الهيئة جميع الخاضعين لضريبة الشركات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال" والتي تقوم بتنظيمها بشكل حضوري على مستوى دولة الإمارات، مؤكدة أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية. وأوضحت الهيئة أن حملتها التوعوية تشتمل أيضًا على مجموعة مُتكاملة من ورش العمل الافتراضية سيتم إطلاقها خلال الأشهر المُقبلة باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن الاطلاع على البرنامج الزمني ومواقع انعقاد ورش العمل التي تتضمنها الحملة من خلال الرابط الإلكتروني: https://rb.gy/jhmli.

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