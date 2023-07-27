دبي: رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي من قبل دار الأركان المحدودة، الشركة الرائدة والأكبر في مجال تطوير العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار برنامجها لإصدار سندات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، والمقرر أن ينتهي في عام 2029.

وبهذا الإدراج الجديد، بلغ إجمالي الصكوك المدرجة من قبل شركة دار الأركان في ناسداك دبي إلى أربعة صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار.

وبهذة المناسبة، علَق آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان، قائلاً: "يسعدنا الاحتفال بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار في ناسداك دبي، ليصبح هذا الإصدار الثالث عشر لنا، والتاسع في إطار البرنامج، وهي شهادة على دعم مستثميرينا الدائم، ولدينا كل الامتنان لجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح البارز، حيث تعكس الثقة في دار الأركان التزامنا بالتميز، كما تعزز مكانتنا كمطور عقاري سكني رائد في المملكة العربية السعودية. وبدعم من ناسداك دبي، نحن واثقون من تحقيق أهدافنا المالية والتقدم بها."

وأعرب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي، عن خالص تهنئته لشركة دار الأركان على برنامجها الجديد، وأضاف: "بصفتها البورصة المالية الدولية في الشرق الأوسط، تحرص ناسداك دبي على مواصلة تعزيز فرص النموّ وتمكين سوق يتميز بالشفافية والفعالية لمُصدري السندات المالية، مثل شركة دار الأركان، ونؤكد استمرارنا في مهمتنا الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين، وتمكين الشركات من زيادة رؤوس أموالها وتحقيق أهدافها المالية."

وبهذا الإدراج الأخير، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية إلى 79 مليار دولار، منها 76 مليار دولار مدرجة في بورصة ناسداك دبي وحدها، الأمر الذي يؤكد على نموّ ناسداك دبي المتواصل كمنصّة رائدة لإدراج الصكوك والتى تحظى بأهمية قصوى في السوق المالية العالمية.

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نبذة عن ناسداك دبي: ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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سوق دبي المالي

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نبذة عن شركة دار الأركان: شركة دار الأركان للتطوير العقاري هي شركة مساهمة سعودية تعمل منذ 28 عامًا. دار الأركان هي الشركة الرائدة في السوق التى تعمل عبر سلسلة القيمة العقارية ، وتمت الاستفادة من تاريخ طويل وخبرة عميقة في السوق السعودية من خلال تقديم حلول الاسكان المخطط لها من قبل مهندسين معماريين من الطراز العالمي ، وتم بنائها بمواد عالية الجودة ، حيث صممها أيقونات الموضة ، ويتم ادارتها وصيانتها من كبار الخبراء فى السوق العقاري.

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عبدالله عبدالرحمن السعيد

مدير علاقات المستثمرين

البريد الالكتروني: ir@alarkan.com