القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، احدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع عقد تمويل مشترك بنظام البيع وإعادة التأجير مع كل من شركة "كايرو للتأجير التمويلي" وشركة "ايزيليس للتأجير التمويلي" بهدف تمويل شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بإجمالي قيمة 600 مليون جنيه.

حيث قامت شركة "كايرو للتأجير التمويلي" بدعوة كلا من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم وشركة "ايزيليس للتأجير التمويلي" للاشتراك في توفير تمويل بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لبناء مبنى مركز الخدمات والأرض الملحقة به ضمن الخطط التوسعية لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية.

أعرب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بالشراكة في التمويل مع كل من شركة "كايرو للتأجير التمويلي" وشركة "ايزيليس للتأجير التمويلي" وذلك لتمويل المصريين لخدمات الرعاية الصحية، قائلا: "إن هذه الاتفاقية تؤكد على رؤيتنا في دعم المؤسسات البارزة في مصر وخاصة في قطاع الرعاية الصحية. حيث نقدم حلول مالية فريدة تساعدهم على تحقيق أهدافهم التوسعية. كما نؤكد على دورنا كشريك موثوق في تقديم خيارات تمويلية رائدة وفعالة".

في ذات السياق أعرب أحمد شريف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلي عن سعادته بالتعاون مع كل من شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم وشركة ايزيليس للتأجير التمويلي، قائلا: "إن التعاون بين الشركات الثلاثة جاء تأكيداً على رؤيتنا لدعم وتلبية احتياجات السوق بكافة قطاعاته واستكمالاً لمجهوداتنا لعقد شراكات مثمرة تنعكس ايجاباً على السوق المصري".

وأضاف أحمد الخولي، العضو المنتدب لشركة ايزيليس أن العقد المبرم يعتبر بمثابة استمرار مسيرة الشركة في تنمية علاقتها بالعملاء والكيانات الكبرى إضافة الى الشركات الواعدة العاملة بسوق التأجير التمويلي على حد سواء. كما أضاف أن القطاع الطبي والرعاية الصحية يعتبر من القطاعات الواعدة والتي تحتاج الى مزيد من الاستثمارات لكي تتمكن من تغطية الطلب لمتزايد في الآونة الأخيرة.

كما عقب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، قائلا: "إن هذه الشراكة ستزودنا بالموارد المالية اللازمة لإنجاز مبنى الخدمات للمرحلة الأولى من كابيتال ميد اول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة بالشرق الأوسط والتي ستقدم خدمات رعاية صحية متميزة طبقا للمعايير العالمية ". وأشاد بخبرة الشركات الممولة في دعم الصناعة وابتكارها في تقديم حلول تمويلية ملائمة لكل القطاعات.

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عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هى إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ممدوح عبد الوهاب

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والاتصال

ايمان صادق

مدير علاقات المستثمرين

ir@beltoneholding.com

نبذة عن المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS):

هي شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تأسست في عام 2014 من قبل مجموعة من المتخصصين والمستثمرين ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية لإنشاء وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والتعليم الصحي والتدريب ومعاهد البحوث. ويدير شركة المصريين مجلس إدارة متميز بقيادة الدكتور حسن القلا ويدعمه متخصصون ذوي خبرات متميزة من خلفيات متنوعة في مجالات الأعمال والتنظيم المؤسسي والإدارة والرعاية الصحية. أطلقت شركة المصريين مشروعها العملاق كابيتال ميد كأول وأكبر مدينة رعاية صحية ذكية وكمشروع أخضر مطابق للاشتراطات البيئية لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وشخصية عالية الجودة، حيث سيقام المشروع على مساحة 137.32 فدانًا (577 ألف متر مربع)، وسيضم المشروع عند الانتهاء من كافة مراحله أكثر من 4,000 سرير و700 وحدة للعناية المركزة و70 غرفة عمليات.

تضم كابيتال ميد كأول مدينة رعاية صحية يملكها ويديرها القطاع الخاص 19 مركزًا متخصصًا للرعاية الصحية المتكاملة، وفندقين، ومركزًا تجاريًا، وستوفر مجموعة واسعة من الخدمات، وستطلق خدماتها للمستفيدين في عام 2024، وستشمل في مرحلتها الأولى مستشفى لا بلازا الذي يضم 220 سرير منها 55 سرير عناية مركزة ورعاية مركزة لحديثي الولادة بالإضافة الى 4 غرف عمليات وقسم للاشعة والمعامل وبنك الدم وقسم للمناظير وجراحات اليوم الواحد و 36 عيادة خارجية تغطي جميع التخصصات ، ويليها في المرحلة الثانية افتتاح مستشفى جامعي متعدد التخصصات يضم 532 سريرًا، ، ومركز محاكاة متقدم للتعليم والتدريب، ومستشفى افتراضي بالإضافة إلى مركز القيادة والتحكم ومحطة للخدمات المركزية.

نبذه عن شركة كايرو للتأجير التمويلي:

شركة كايرو للتأجير التمويلي، شركة مساهمه مصرية مملوكه من احدى أكبر البنوك في مصر وهو بنك القاهرة تأسست الشركة في مارس 2018 بموجب القانون رقم 159 لسنه 1981 بأجمالي راس مال مصدر قدره 500 مليون جنيه. تقدم شركة كايرو للتأجير التمويلي حلول تمويلية لتخدم الخطط التوسعية للشركات في جميع المجالات.

نبذه عن شركة ايزيليس للتأجير التمويلي:

بدأت ايزيليس عملها في يونيو 2021 بموجب القانون رقم 176 لعام 2018 برأس مال مرخص قدره 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوع بقيمة 200 مليون جنيه. وتُعتبر الشركة جزءًا من مجموعة السويدي؛ حيث بدأت بهدف توفير حلول مالية سهلة ومبتكرة تعزز من الأداء التشغيلي والمالي للعملاء.