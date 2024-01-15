دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ما نسبته 60% من أعمال الإنشاء في مشروع عمبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي. ويتألف المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2024.

وقد تم الانتهاء من الأعمال الهيكليّة في مشروع عمبر بنسبة 100%، فيما شارفت أعمال الطابوق على الانتهاء بعد إنجاز 99% منها، بينما وصلت أعمال التكسية الداخلية والهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى نسبة 98% و51% توالياً، وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والبلاط إلى 45% و53%، والأعمال الخارجية إلى 2%، في حين تمّ إنجاز ما نسبته 90% من التشطيبات الإجمالية. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المشروع الآن 290 عاملاً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الإنجاز السريع الذي نشهد في عمبر ، وهو مشروع عالمي المستوى يؤكّد التزامنا بالجودة والابتكار والتميّز الشامل والحرص على تسليم الوحدات في الوقت المناسب. مستمرون في شراء وتوفير أفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وتعيين المقاولين الأكثر ثقة وجدارة، الأمر الذي ساهم في النجاح المستدام الذي نحققه. إنّ تبني التقنيات المتقدمة والتعاون مع قادة الصناعة أدى إلى تسريع وتيرة الجدول الزمني للإنشاءات بالإضافة إلى رفع وتعزيز معايير الجودة في مشاريعنا. ومع اقتراب موعد الانتهاء المتوقع من مشروع عنبر والمقرّر في الربع الثاني من عام 2024؛ فإننا عازمون على توفير مجتمعات حيوية ومزدهرة تعزز حياة المستثمرين والمستخدمين النهائيين".

ويتميّز مشروع عمبر بالعديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامين للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة.

وبفضل وجود عنبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً واعداً في دبي، يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة. ولا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و 10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و 15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و 25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و 12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويوفر عزيزي عنبر سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية والتجزئة والترفيهية.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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