دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة "رؤيا للتطوير العقاري"، شركة تطوير المشاريع العقارية الفاخرة التي أُطلقت مؤخراً، انجازين مهمين منذ إعلانها عن باكورة مشاريعها السكنية "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا". وقد نجحت الشركة في بيع أولى شقق "بنتهاوس" الخمسة مقابل 60 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

يأتي نجاح الشركة في بيع شقة "بنتهاوس" بقيمة 60 مليون درهم إماراتي ليسلّط الضوء على الجودة التي يمتاز بها المشروع السكني فائق الفخامة، كما يرسّخ أيضاً من مكانة "رؤيا للتطوير العقاري" كشركة رائدة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة. تبلغ مساحة شقة "بنتهاوس" 13,962 قدماً مربعاً وتوفر مجموعة من المرافق الراقية تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز. وقد لاقت شقق "بنتهاوس" المؤلفة من أربع غرف نوم إقبالاً كبيراً ولم يتبق سوى عدد محدود من الوحدات للبيع.

بهذه المناسبة، قال رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "رؤيا للتطوير العقاري": "يُعد بيع أولى شقق "بنتهاوس" بقيمة 60 مليون درهم إماراتي دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا"، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة. ويسلّط نجاح الشركة في بيع 80٪ من إجمالي الوحدات السكنية الضوء على ثقة المشترين في رؤيتنا الرامية إلى تزويد السكان بتجربة متميزة من خلال العلامة التجارية الرائدة "إس إل إس".

يُعد "إس إل إس ريزيدنسز في نخلة جميرا" أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية " إس إل إس" خارج الأمريكيتين، ويضم المشروع 113 وحدة سكنية خاصة ومصممة بعناية فائقة لتلبية مختلف احتياجات السكان. يقع مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا’ الشهيرة ويوفر إطلالات بانوراميه لا تُضاهى على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء.

يوفر مشروع "إس إل إس ريزيدنسس" باقة من المزايا ووسائل الراحة الفريدة التي تشمل الشاطئ الخاص المجهز بمحطات للشواء وألواح التجديف، بالإضافة إلى "ذا سوشيال هاوس" الذي يضم مساحة مخصصة للتمارين الرياضية، وقاعات خاصة لتناول الطعام، وغرفة للألعاب الترفيهية، ونادي للأطفال، وغرفة عرض سينمائي خاصة، إلى جانب صالة داخلية وخارجية للياقة البدنية.

يرتقي مشروع "إس إل إس ريزيدنسس" بالتجربة المعيشية إلى آفاق جديدة عبر باقة من الخدمات الاستثنائية التي يتسنى للسكان الحصول عليها حسب احتياجاتهم. وتوفر مشاريع العلامة التجارية "إس إل إس" خدمات مخصصة حسب الطلب، إلى جانب الخدمات الأساسية مثل الصيانة، والأمن، وخدمة ركن السيارات والتأمين العقاري. وعلى سبيل المثال، عند الحاجة إلى خدمات الرعاية، أو خدمات الاعتناء بالحيوانات الأليفة، أو خدمات السائقين، سيتم تلبية رغبات السكان بكل عناية واهتمام. وسيصبح الارتقاء بأسلوب الحياة الشخصي أكثر سهولة عبر نخبة من المتخصصين في التسوق، والموضة والمجوهرات. ويوفر مشروع "إس إل إس ريزيدنسس" باقة من الخدمات الهادفة إلى إثراء التجربة المعيشية للسكان، بدءًا من تجربة تناول الطعام على يد الطاهي الخاص المقيم، مروراً بتخطيط الفعاليات وتوصيل حقائب التنزه إلى الشاطئ انتهاءً بتوفير مدربي الصحة والعافية.

وضعت شركة "رؤيا للتطوير العقاري" خطة سداد تلبي احتياجات المستثمرين وتتيح للمشترين استثمار 60% خلال مرحلة التشييد، ودفع النسبة المتبقية 40% عند انتهاء عمليات التشييد وتسليم الوحدات السكنية. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي التزام شركة "رؤيا للتطوير العقاري" ببناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها الكرام.

يلقى مشروع "إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا" إقبالاً كبيراً من الجمهور، وتنصح شركة "رؤيا للتطوير العقاري" المشترين والمستثمرين الراغبين في استكشاف تجربة معيشة فائقة الفخامة بالتواصل مع الشركة عبر هاتف رقم 800-ROYA (7692).

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نبذة عن شركة "رؤيا للتطوير العقاري"

تُعد "رؤيا" للتطوير العقاري شركة متخصصة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة، ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم فريق العمل نخبة من المتخصصين في قطاع العقارات ممن يتمتعون بأكثر من 30 عاماً من الخبرة، وتلتزم الشركة بتطوير مشاريع عقارية عالية الجودة مع التركيز على التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل وتوفير تجارب مخصّصة للعملاء. يعكس تعاون شركة "رؤيا للتطوير العقاري" مع "إس إل إس" حرص الشركة على التعاون مع العلامات التجارية الشهيرة عالمياً لمنح السكان تجربة معيشية لا مثيل لها. يقع المقر الرئيسي لشركة "رؤيا للتطوير العقاري" في المنارة بشارع الشيخ زايد في دبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.roya.ae

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