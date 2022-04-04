الموافقة على توزيع أرباح نقدية في ظل استمرار تركيز مجموعة جي إف إتش على استراتيجية التنويع لتحقيق عوائد وقيمة للمساهمين

المنامة، البحرين: عقدت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

تشمل التوزيعات، الأرباح النقدية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 4.57٪ من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0231 دولار أمريكي للسهم الواحد، 0.004562 دينار بحريني، 0.0444 درهم إماراتي)، أي ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي. كما تتضمن التوصية أسهم منحة بنسبة 1.5٪ من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية (سهم واحد لكل 66.71 سهم)، أي ما يعادل 15 مليون دولار.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: "يسعدنا أن يوافق المساهمون على توزيع أرباح قوية على الرغم من استمرار الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة".

وأضاف: "لقد حقق أداء مجموعة جي إف إتش في عام 2021 نتائج ملحوظة، ما يعد دليلاً على نموذج العمل الناجح للمجموعة التي حققت أرباحاً صافية للمساهمين بأكثر من 84.2 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 87٪ تقريباً عن عام 2020، وشهدنا مؤخراً تعديل تصنيفنا الائتماني طويل الأجل للمصدرين إلى إيجابي من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية".

وأضاف: "سيساعدنا التنويع المستمر في الحفاظ على مرونتنا طوال عام 2022 وما بعده. وأود في هذا الصدد أن أشكر مساهمينا على دعمهم وأؤكد مجدداً على التزامنا بتقديم عوائد وقيمة قوية لهم على الرغم من تحديات السوق".

وناقش الحاضرون في الاجتماع ووافقوا على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة في عام 2021 وإعادة تعيين المدققين الخارجيين للمجموعة لعام 2022.

كما وافق المساهمون خلال الاجتماع على إدراج أسهم مجموعة جي إف إتش في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة، وتم تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عمليات الإدراج.

وأضاف الريس: "لدينا العديد من الفرص الواعدة في عام 2022 ونتطلع إلى بناء محفظتنا المتنوعة في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا، بالتنسيق مع شركائنا وأصحاب المصلحة والمساهمين. لا نزال نتمتع بالمرونة ومتأهبون تماماً للاستفادة من الفرص الجديدة حال توفرها بما يصب في مصلحة مساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها".

كما شهد الاجتماع موافقة المساهمين على تعيين درويش الكتبي كعضو تكميلي مستقل في مجلس الإدارة، للفترة المتبقية للمجلس الحالي، بموجب الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وفي الختام، لاقى برنامج ولاء المساهمين ترحيبا كبيرا من المساهمين لما سيقدمه من مكافآت وحوافز للمساهمين تقديراً لولائهم.

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