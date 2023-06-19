مسيرة حافلة بالعطاء من بنك وطني محلي إلى علامة تجارية مصرفية عالمية

بنك الإمارات دبي الوطني يُكمل 60 عاماً منذ إنشائه كأول بنك وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة

البنك يكشف عن شعار خاص بمناسبة مرور ستين عاماً "60 عاماً معاً"

إطلاق سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية المتميزة تشمل كافة المعنيين بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمع ككل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسه. وتمثل هذه المناسبة التاريخية أيضاً مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم الهائل الذي أحرزه البنك طيلة هذه الفترة من بنك وطني محلي إلى بنك وطني دولي، يعمل فيه أكثر من 30 ألف شخص في أسواقه المختلفة ويخدم أكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.

وتماشياً مع شعار "60 عاماً معاً"، ينظم البنك سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية بهذه المناسبة الاستثنائية، تشمل كافة المعنيين بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. واحتفاءً بهذا الإنجاز، كشف البنك أيضاً عن شعار خاص لاستخدامه في جميع نشاطات التواصل التي يقوم بها البنك خلال الذكرى السنوية.

لقد قطع بنك الإمارات دبي الوطني خطوات كبيرة على مدى العقود الستة الماضية، حيث شهد تحولاً كبيراً من بنك وطني محلي إلى علامة تجارية مصرفية دولية تحظى بإرث ثري وإنجازات بارزة في المجالات المصرفية الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعاتها على مر السنين. لقد نجحنا في إظهار قوة رؤيتنا وعلامتنا التجارية للعالم، وترسيخ مكانتنا كبنك إقليمي رائد في الابتكار المصرفي العالمي. واليوم، يمكننا أن نقول بكل فخر إن بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد رواد قطاع الخدمات المالية في الدولة".

وأضاف سموه: "نود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (رعاه الله)، على رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة، التي مكنت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من تبوُّء مكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي. كما نود أن نشكر جميع المساهمين والعملاء والموظفين وأفراد المجتمع، الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة".

وتابع سموه: "وباستشراف المستقبل، والاعتماد على ركائزنا الاستراتيجية، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته والمضي قدماً في التوسع ودفع عجلة النمو في مناطق جديدة وتعزيز مكانتنا كأقوى بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة".

التوسع الجغرافي عبر ممرات التجارة العالمية

"بنك الإمارات دبي الوطني" هو ثمرة لاندماج كل من "بنك دبي الوطني" و"بنك الإمارات الدولي" والذي اكتمل في عام 2007. ولكن تاريخ هذه المؤسسة المالية العريقة يمتد على مدى ستة عقود، ويعود تحديداً لعام 1963 عندما توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق "بنك دبي الوطني" كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط.

وبعد ستين عاماً، والعديد من التحولات الهامة في مسيرته، تحول البنك من مصرف لديه فرع واحد يقدم خدماته لعدد محدود من العملاء، إلى مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات العربية المتحدة، يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.

وظل النمو والتنويع الدولي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية "بنك الإمارات دبي الوطني" حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الرئيسية عبر شبكته الفريدة. وتزاول المجموعة نشاطها حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً إضافة إلى 4,130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ومن خلال التغطية الجغرافية المتنوعة وشبكته الواسعة عبر ممرات التجارة الرئيسية، يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة جيدة لتسهيل زيادة حجم التجارة وتدفقات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ككل.

الريادة في التوطين

لطالما التزم بنك الإمارات دبي الوطني بشدة بدعم تقدم وتطور مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أهداف التوطين لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مر السنين، قاد البنك مسار التوطين من خلال الاستثمار بشكل كبير في رفع المهارات وإعادة تأهيل وتطوير الإماراتيين من خلال برامج التدريب والتطوير الدولية. ويفخر البنك بكونه من بين أكبر أصحاب العمل الإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل الإماراتيون حالياً حوالي 70% من فريق الإدارة العليا للبنك في الدولة .

شريك للاقتصاد المحلي

وانطلاقاً من كونه بنكاً وطنياً رائداً، واصل بنك الإمارات دبي الوطني تمويل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في المنطقة. ويسهم البنك في تمكين خلق فرص العمل، وتعزيز القيمة للشركات الإماراتية والعمل كشربك نشط وداعم للقطاعات الحيوية ومبادرات الاستدامة في الدولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني العمل جنباً إلى جنب مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص لتعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز رئيسي للاستثمار العالمي.

وعلاوة على ذلك، وبصفته بنكاً وطنياً رائداً، فقد عمل البنك دائماً على دعم وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تساهم في اقتصاد الدولة، ويواصل تقديم عروض جاذبة لتعزيز نمو وطموحات الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

التحول الرقمي

يحرص بنك الإمارات دبي الوطني دائماً بصفته بنكاً وطنياً رائداً على قيادة الابتكار في المنطقة، حيث يقود مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الازدهار المالي لعملائه وأفراده ومجتمعاته ويتمتع البنك بسجل حافل في ريادته للعديد من الابتكارات التي تعد الأولى من نوعها في السوق والحلول المصرفية الرقمية التي تركز على تقديم تجربة سلسة وبسيطة وتسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء.

ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بشدة بالتقدم التكنولوجي ويركز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة شاملة ومسؤولة بيئياً. ويواصل البنك تقديم حلول مصرفية قائمة على التكنولوجيا ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة هذا العالم الرقمي المتطور. ويعد البنك أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية حيث أصبح 84% من عملائه نشطين رقمياً و97% من جميع المعاملات المالية والطلبات يتم تنفيذها خارج فروعه.

الاستدامة

لطالما كان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة لدى بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، ويواصل البنك قيادة المسيرة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً.

ومن بين معالم الاستدامة الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، تمثل الإدارة الجديدة والمستقلة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خطوة مهمة نحو تعزيز استراتيجية وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وانضم البنك إلى قائمة الموقعين على مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتنفيذ مبادئ الاستدامة العالمية ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وهي الشبكة العالمية الرائدة للمستثمرين الملتزمين بدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ممارساتهم الاستثمارية. كما طور البنك إدارة الثروات الخاصة وإطار الاستثمار المستدام.

وبينما يشرع البنك في رحلة الاستدامة، فإنه يواصل تعزيز مكانته كمزود للخدمات المالية المبتكرة والمسؤولة بهدف دمج أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع جوانب أعماله.

التركيز على التنوع والشمول

يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بوجود إدارة مخصصة للتنوع والشمول لتعزيز التنوع في البنك والاحتفاء به، حيث يضم البنك بالفعل ما يزيد عن 85 جنسية تعمل في 13 دولة. وتشمل عمليات البنك نسبة مشاركة تبلغ 40% من النساء في الكوادر البشرية وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي السائد في قطاع الخدمات المالية.

ويهدف البنك إلى مواصلة التركيز على التنوع بين الجنسين في جميع إدارات المجموعة. وقد تعاون وشارك مع العديد من المنظمات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغرفة دبي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومبادرة بيرل، وغيرها، لتقديم سياسات التوازن بين الجنسين في جميع إدارات البنك، وبالتالي بناء مسار للنمو والتطور المهني للمرأة. ولقد تم إطلاق العديد من الأنشطة لتسهيل التواصل وتعزيز الرفاه والصحة الجسدية والنفسية للمرأة داخل البنك. وتهدف هذه الأنشطة إلى خلق الروح والبيئة المناسبة للمرأة كما أن المجموعة في طريقها ايضاً إلى تحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027.

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