التزام ثابت من إيزي ليس بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البنية التحتية ودمج الحلول الآلية لتعزيز الكفاءة التشغيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «إيزي ليس» (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: EASY LEASE)، الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل، والتابعة للشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من ابوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: (IHC)، نجاحها في الاستحواذ على حصة 60% من «فولي جارجد»، الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتوريد وتركيب الشواحن الكهربائية المتطورة. ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة رائدة تجسد التزام «إيزي ليس» بقيادة التحول إلى التنقل المستدام، وبما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي وفاعل في تطوير منظومة التنقل المستدام في القطاع.

تقوم «فولي جارجد»، شركة الابتكار الرائدة في مجال تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية، ومقرها دولة الإمارات، بدور بارز في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل مكانة الشركة كمورد مُعتمد للعديد من العلامات الجارية للسيارات الكهربائية العالمية، فقد حفل سجلها بالكثير من الإنجازات، بما في ذلك تركيب أكثر من 5000 جهاز شحن وخدمة متطور لأكثر من 45 عميلاً من الشركات، بما فيها علامات مرموقة مثل "داماك" و"دبي القابضة" و"منتجع بولغري دبي"، و"طيران الإمارات" و"تاكسي العربية".

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي، إيزي ليس: "نسعى من خلال الاستحواذ على «فولي جارجد» إلى توطيد مكانة إيزي ليس في مجال التكنولوجيا، ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تصدر مشهد التحول لقطاع التنقل المستدام وتشكل هذه الخطوة تجسيداً لرؤيتنا في بناء مستقبل مستدام، وتعكس التزامنا الراسخ بقيادة التحول وإطلاق حلول فريدة في مجال التنقل الصديق للبيئة، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي على القطاع وكوكبنا بشكل عام، ويدعم خطط توسعنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ويُتوج جهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا في مجال البحث والتطوير."

تُسهم سلسلة الخدمات الشاملة التي تقدمها «فولي جارجد»، بما في ذلك تركيب الشواحن الكهربائية المنزلية وحلول الشحن للشركات والدعم والصيانة المستمرة، بدور كبير في نجاح أعمال الشركة وتميزها، نجاحٌ يدعمه تعاون الشركة مع أكثر من 6 علامات تجارية شهيرة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

تعمل إيزي ليس وفق رؤية استراتيجية قائمة على استكشاف طرق حديثة ومبتكرة لنقل البضائع على نحو يحافظ على البيئة ويعزز الاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة الانبعاثات الكربونية خلال عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، ما يدعم الجهود العالمية في مكافحة الكربون. ومن هنا تأتي أهمية هذا الاستحواذ، الذي تجدد من خلاله إيزي ليس التزامها بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز البنية التحتية ودمج الحلول الآلية ووضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية في قطاع التنقل المستدام.

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نبذة عن إيزي ليس

تأسست «إيزي ليس» في عام 2011، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي المالي الثاني أو الموازي تحت الرمز: EasyLease، وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. وتعد الشركة رائدة في مجال خدمات حلول النقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال شاملة لشركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يضم أسطول الشركة ما يزيد عن 25,000 مركبة، ليشكل بذلك واحداً من أكبر الأساطيل في دولة الإمارات.

تواصل الشركة تعزيز وتوسيع حضورها وعملياتها ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة منطقة الخليج العربي، مع التركيز على توظيف الابتكار واعتماد الكفاءة كنهج في كافة خدمات التنقل المتكاملة. تقدم شركة إيزي ليس خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. هذا وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على توظيف أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لضمان ريادتها وتفوقها في صناعة خدمات النقل.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.