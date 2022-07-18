دبي، 17 يوليو 2022: أعلنت "هوتباك" Hotpack، المصنّع الرائد عالمياً لحلول التعبئة والتغليف ومقرها دبي، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع "60 داي ستارت أبس" (60DS) من أجل دعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مشروع "طاقة" الذي أطلقته شركة "هوتباك". وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى توفير التدريب والتوجيه والإرشاد للشركات الناشئة التي تديرها سيدات ضمن صناعة الأغذية بالدولة.

وكانت "هوتباك" قد أطلقت مشروع "طاقة" بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة كمبادرة لمدة عام كامل من أجل دعم شركات الأغذية التي تديرها نساء في دولة الإمارات. وأبرمت الشركة مؤخراً اتفاقية شراكة مع "60 داي ستارت أبس"، التي تعتبر أول مسرّعة أعمال مخصصة للسيدات فقط في دولة الإمارات تقدم دعمها لرائدات الأعمال اللاتي يشكلّن جزءاً من مجتمع "60 داي ستارت أبس ".

وتعقيباً على الشراكة، قالت "شاهانا أحمد"، مديرة التجارة الإلكترونية في شركة "هوتباك": "لقد وجدنا في "60 داي ستارت أبس" شريكاً مثالياً للتعاون في مشروع "طاقة" نظراً لأنهم يشاركوننا الرؤية ذاتها في تمكين ودعم النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شبكتهم وبرامجهم التدريبية، إلى جانب مواردنا وخبرتنا في مجال الأعمال التجارية وصناعة التغليف، فإننا نأمل بأن نرتقي بتمثيل رائدات الأعمال إلى آفاق جديدة".

وأضافت قائلة: "تواجه الكثير من السيدات في قطاع الأعمال التجارية مشكلات تتعلق بتلبية احتياجات التوريد ومتطلبات العملاء في الوقت المناسب. ونهدف من خلال مشروع "طاقة" إلى معالجة هذه التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في قطاع الخدمات الغذائية، عبر تشجيع ودعم وبناء علاقات وطيدة تعود عليهن بالفائدة، فضلاً عن تمكينهن من تحقيق أهدافهن التجارية".

وتوفر "هوتباك" 1.2 مليون درهم دعماً للشركات الناشئة التي تقودها النساء وذلك لمدة عام كامل في إطار مشروع "طاقة"، الذي يتيح لرائدات الأعمال الاختيار من بين مجموعة واسعة من حلول تغليف الأغذية المجانية.

وبدورها، قالت "نداء سمار"، مؤسسة شركة "60 داي ستارت أبس": "هناك الكثير من المكاسب التي يمكن الاستفادة منها، عندما تقوم شركة محلية ناجحة مثل "هوتباك" بتقديم الدعم المعنوي وعلى صعيد الموارد، للمهمة المتمثلة في تحسين التنوع والمساواة بين الجنسين والاندماج ضمن مجال ريادة الأعمال. ولا تقتصر هذه المكاسب فقط على الشراكة بحد ذاتها، وإنما تشمل أيضاً فرصة التعلّم لمجتمع "60 داي ستارت أبس" بأكمله، ".

وتقدم "60 داي ستارت أبس" الدعم لثلاث مجموعات تتكون من رائدات الأعمال والطالبات والأمهات والنساء العاملات اللواتي يسعين لبناء مشاريعهن في صناعات متخصصة نسبياً. وساعدت المجموعتان الأوليتان 12 شركة ناشئة في الحصول على عميلهن الأول. فيما كانت المجموعة الأخيرة هي الأكبر حتى الآن، حيث تتألف من 14 متخرجة، يعملن في قطاعات ومجالات متخصصة مختلفة. وفي الوقت الراهن، يعمل فريق "60 داي ستارت أبس" بنشاط على هيكلة برنامجه

وإطلاق مجموعة مكونة من أكثر من 30 من النساء المؤسسات في شهر أكتوبر. ولا يزال باب تقديم الطلبات للمجموعة الـ 4 مفتوحاً ويمكن الوصول إليه على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: tartups.comwww.60days.

وأضافت "سمار": "تأسست "60 داي ستارت أبس" بهدف خلق مجتمع مستدام وداعم للنساء في قطاع الأعمال التجارية ولتمكينهن من توليد إيرادات ضمن إطار زمني لا يتعدى الـ 60 يوماً. لقد واجه الفريق المسؤول عن "60 داي ستارت أبس" التحديات ذاتها، التي تواجهها سيدات الأعمال المبتدئأت اللاتي نحاول مساعدتهن، بصرف النظر عما إذا تمت هذه المساعدة من خلال تقليل انعدام المساواة بين الجنسين، أو تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم أو ببساطة توفير التوجيه والإرشاد المناسب".

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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شركة "ووترميلون"

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